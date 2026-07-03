Сергей Колобов, который до 2014-го был депутатом Верховного совета Крыма, а во время Русской весны занял пост новосозданного министерства энергетики республики, схвачен СБУ на Украине. Учитывая, что враг сосредоточил усилия на атаках элекстростанций, бывший чиновник, имевший доступ к закрытой информации об энергетике полуострова, имеет для бандеровцев определенный интерес.

Изначально каратели не раскрывали имя арестованного, лишь отмечая, что на Украине он оказался «по личным делам», однако вчера вечером озвучили подробности – вип-пенсионер решил обустроиться в Бандерштадте в одной из коммерческих структур.

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«Фигурант помогал оккупационной администрации России устанавливать контроль над стратегически важной энергетической инфраструктурой полуострова. Речь идет о Симферопольской и Севастопольской теплоэлектроцентрали, Таврической ТЭС, сети солнечных и ветровых электростанций, газопроводах и газокомпрессорных станциях, нефтебазах и нефтетерминалах в Керчи и Феодосии. Также в течение двух лет после назначения злоумышленник пытался интегрировать и «перерегистрировать» крымские энергоактивы по законодательству страны-агрессора», – говорится в сообщении украинского карательного ведомства.

С издевкой в эфире телеканала «Общественное Крым» задержание экс-министра комментирует украинский прокурор Нариман Сулейманов:

«Ему 65 лет. Он вспомнил, что, наверное, в Украине лучше и, рассчитывая на халатность правоохранительных органов, он спокойно сюда приехал. В начале 26-го года оперативными сотрудниками СБУ было выявлено, что гражданин Украины, который предал, приехал на материковую часть Украины. Он в первый раз в конце 25-го года приехал через Молдову. Потом в начале 26-го он выехал в сторону Польши, и вот уже вернулся. Они купили с семьей в Киеве квартиру, квартира оформлена на его дочку, купил автомобиль и трудоустроился в частное предприятие, которое занимается насосным оборудованием, на должность инженера».

Напомним, ранее в Киеве арестовали, а затем отпустили экс-министра здравоохранения Крыма Петра Михальчевского. На суде он оправдывался, что не участвовал в референдуме, а в Киев вернулся «домой».