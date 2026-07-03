Укро-посол потребовал от украинцев в Германии «балакати на мове». И готовиться к окопам

Игорь Шкапа.  
03.07.2026 10:56
  (Мск) , Киев
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Германия, Дзен, Мобилизация, Украина


Украина проводит с Германией переговоры о возвращении из этой страны домой мужчин мобилизационного возраста.

Об этом в интервью «Укринформу» заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина проводит с Германией переговоры о возвращении из этой страны домой мужчин мобилизационного возраста....

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По словам Макеева, в Германии находится 1,3 миллиона украинских граждан, «между украинскими и немецкими ведомствами создана рабочая группа, где осуществляется обмен информацией».

«Мы видим, что существенно увеличивается доля уже работающих, кто не только получает помощь, но и платит социальные взносы. Это еще не такие показатели как в Польше, но большая часть украинцев уже интегрировалась. Это в наших интересах и в интересах Германии сделать так, чтобы на профессионально подготовленных украинцев можно было рассчитывать во время восстановления Украины. Это наш общий интерес», – говорит дипломат.

У него поинтересовались, как обстоят дела с вопросом возращения из ФРГ на Украину мужчин мобилизационного возраста, уточнив, какие планируется задействовать правовые или административные механизмы.

«Я пока не буду раскрывать эти механизмы. Они как раз обсуждаются в рамках этой рабочей группы», – заявил посол.

По его словам, Киев ведет работу, что украинский язык в Германии был признан вторым иностранным в немецких гимназиях.

«Во многих федеральных землях украинский язык уже преподается факультативно как язык страны происхождения. И здесь очень многое зависит от желания детей и родителей. Если такой запрос есть, школы согласны, находят учителей и организуют преподавание украинского языка.

Но мы также работаем вместе с земельными образовательными учреждениями над тем, чтобы украинский язык изучался в немецких школах как второй или третий иностранный язык. Украинский как второй иностранный уже можно изучать в некоторых школах Гессена. В Берлине также в этом году начнется преподавание украинского в одной из гимназий, а уже второй год здесь можно сдать экзамен по украинскому языку, результаты которого засчитывают нашим детям как второй иностранный язык при окончании школы.

Поэтому я призываю всех украинок и украинцев в Германии: пожалуйста, говорите по-украински, в том числе с детьми. Это так просто. И это немаловажный шаг к сохранению нашей идентичности», – призвал Макеенко.

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English version :: Читать на английском Укро-посол потребовал от украинцев в Германии «балакати на мове». И готовиться к окопам

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