Укро-посол потребовал от украинцев в Германии «балакати на мове». И готовиться к окопам
Украина проводит с Германией переговоры о возвращении из этой страны домой мужчин мобилизационного возраста.
Об этом в интервью «Укринформу» заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По словам Макеева, в Германии находится 1,3 миллиона украинских граждан, «между украинскими и немецкими ведомствами создана рабочая группа, где осуществляется обмен информацией».
«Мы видим, что существенно увеличивается доля уже работающих, кто не только получает помощь, но и платит социальные взносы. Это еще не такие показатели как в Польше, но большая часть украинцев уже интегрировалась. Это в наших интересах и в интересах Германии сделать так, чтобы на профессионально подготовленных украинцев можно было рассчитывать во время восстановления Украины. Это наш общий интерес», – говорит дипломат.
У него поинтересовались, как обстоят дела с вопросом возращения из ФРГ на Украину мужчин мобилизационного возраста, уточнив, какие планируется задействовать правовые или административные механизмы.
«Я пока не буду раскрывать эти механизмы. Они как раз обсуждаются в рамках этой рабочей группы», – заявил посол.
По его словам, Киев ведет работу, что украинский язык в Германии был признан вторым иностранным в немецких гимназиях.
«Во многих федеральных землях украинский язык уже преподается факультативно как язык страны происхождения. И здесь очень многое зависит от желания детей и родителей. Если такой запрос есть, школы согласны, находят учителей и организуют преподавание украинского языка.
Но мы также работаем вместе с земельными образовательными учреждениями над тем, чтобы украинский язык изучался в немецких школах как второй или третий иностранный язык. Украинский как второй иностранный уже можно изучать в некоторых школах Гессена. В Берлине также в этом году начнется преподавание украинского в одной из гимназий, а уже второй год здесь можно сдать экзамен по украинскому языку, результаты которого засчитывают нашим детям как второй иностранный язык при окончании школы.
Поэтому я призываю всех украинок и украинцев в Германии: пожалуйста, говорите по-украински, в том числе с детьми. Это так просто. И это немаловажный шаг к сохранению нашей идентичности», – призвал Макеенко.
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