Армения идет к катастрофе в попытке стать западным «обрубком»

Ереван повторяет эволюцию Киева, Кишинёва и Тбилиси, идя на сближение США и ЕС, что приведёт неминуемо к общенациональной катастрофе.

К такому выводу в своей публикации приходит международный обозреватель «ПолитНавигатора» Айнур Курманов.

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Армянское руководство сделало еще один шаг по пути геополитического разворота в сторону Запада, приняв участие в минувшую пятницу в заседании встречи высокого уровня в формате Армения – США – ЕС в Брюсселе. Правда, по итогам переговоров премьер Никол Пашинян всерьез рассчитывал получить многомиллиардные инвестиционные вливания и кредиты в обмен на предательство России, но явно попал впросак.

Премьер Армении думал, что Америка и ЕС помогут модернизировать инфраструктуру и нарастят свои торговые отношения с республикой.

«Эта встреча подтверждает приверженность Армении нашим общим целям… Сегодняшний диалог подчеркивает расширение партнерства Армении с США и ЕС… На основании нашего плодотворного политического сотрудничества пришло время усилить наше экономическое сотрудничество, продвинуть торговлю», – подчеркнул Пашинян на общей пресс-конференции по итогам состоявшейся встречи в Брюсселе.

В результате ЕС выделил Армении сравнительно скромные 270 млн евро в виде гранта на четыре года, в то время как США предоставили 65 млн долларов США, которые даже не пойдут в экономику. Эти средства предназначены для развития реформ государственного управления в целях осуществления «демократических преобразований» в стране.

Что же в итоге приобретёт и потеряет Армения в случае выхода из ОДКБ и ЕАЭС, как на этом настаивают в Вашингтоне и Брюсселе?

Для сравнения, Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР), созданный при участии республик ЕАЭС, вкладывает в 10 армянских проектов 533 млн долларов, а проект на 300 млн долларов находится на стадии обсуждения. В частности, выделено 150 млн долларов на строительство четвертой очереди автодорожного коридора «Север — Юг», который соединит Армению с Центральной Азией, Индией, Ираном, Грузией, Россией и Европой.

Помимо этого, в Армении близится к завершению крупномасштабный проект по модернизации ирригационной системы, охвативший все регионы страны при финансовой поддержке ЕФСР в размере 40 млн долларов, что даст толчок развитию аграрного сектора.

Статистические данные свидетельствуют о том, что в 2023 году объем товарооборота между Арменией и Россией вырос на впечатляющие 43%, достигнув отметки в 7,3 млрд долларов. При этом примечательно, что объемы экспорта и импорта почти сравнялись. Это говорит о том, что российский рынок является выгодным сбытом для армянских производителей, чего нельзя сказать о европейском.

В то время как в Россию Армения экспортировала товаров на сумму 3,4 млрд долларов, во все страны Европейского союза было поставлено продукции лишь на 710 млн долларов. При незначительном росте товарооборота на 17% экспорт в ЕС снизился на 8%. Аналогичная ситуация наблюдается и в торговле с США: несмотря на увеличение общего объема товарооборота на 45%, экспорт уменьшился на 40%, составив 48 млн долларов. Таким образом, европейские и американские рынки оказались менее привлекательными для армянских производителей.

Россия остается и основным инвестором в армянскую экономику. Совокупный объем российских инвестиций составляет 2,2 млрд долларов, что эквивалентно 40% всех иностранных вложений в страну. Российские компании являются крупными налогоплательщиками и реализуют масштабные инвестиционные проекты в различных отраслях.

Эти цифры красноречиво свидетельствуют о том, что Армения представляет гораздо больший интерес для Евразийского экономического союза (ЕАЭС), чем для ЕС.

Для ЕС Армения является в первую очередь партнером по сотрудничеству, в то время как для ЕАЭС она является стратегическим союзником, с которым связывает общая таможня, рынок труда и свобода перемещения товаров и услуг.

Кроме того, стоит отметить, что значительная часть средств, выделенных ЕС Армении, будет направлена на так называемые «гуманитарные цели и развитие гражданского общества», тогда как ЕАЭС и Россия инвестирует в проекты, направленные на экономическое развитие и повышение конкурентоспособности Армении.

То есть ни о какой экономической поддержке со стороны Запада вообще говорить не приходится.

Более того, разрыв налаженных связей и потеря российского рынка в случае выхода Армении из интеграционных проектов однозначно приведёт к невиданной катастрофе и ударит в итоге не только по жителям республики, но и по двухмиллионной диаспоре в самой России.

Как известно, соседняя Грузия уже проходила через этот процесс, что привело к серьезнейшим последствиям и потерям и затяжному экономическому кризису. Только восстановление экономических связей и добрососедских отношений с Москвой привели к постепенному восстановлению национального хозяйства. Но похоже, что опыт Тбилиси ничему не научил правящую либеральную верхушку в Ереване.

Наоборот, все последние годы армянское руководство демонстрировало стремление уйти из орбиты России на Запад, идя по дорожке Украины, Грузии, Молдовы и Прибалтики. Жить в долг на подачки ЕС и США оказывается и есть предел мечтаний Никола Пашиняна и К.

Даже перед этой последней встречей в Брюсселе правительство республики специально запретило хождение в стране платёжной системы «Мир», чтобы показать своим западным хозяевам свою лояльность. В связи с чем Никол Пашинян удостоился даже похвалы со стороны председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

«Мы также приветствуем меры против обхода наших санкций против России, чтобы быть уверенными, что летальное оружие и снаряжение не оказываются в руках российских вооруженных сил», – отметила фон дер Ляйен на итоговой пресс-конференции.

Ситуация усугубляется тем, что Ереван в этой геополитической переориентации даёт заразительный пример остальным странам ЕАЭС и в особенности правящим элитам республик Центральной Азии, которые также колеблются, занимая двурушническую позицию. И в данной ситуации расчёт Запада очевиден – посредством Армении, как члена интеграционных проектов, расшатать, ослабить и в итоге разрушить создаваемые Москвой конструкции на постсоветском пространстве. Наверное, есть смысл об этом поподробнее рассказать уже отдельно в следующем материале.

Поэтому Ереван будут активно использовать, как сейчас Киев, для борьбы против Москвы и для открытия, как я писал ранее, «южного фронта» в Закавказье, чтобы создать еще дополнительный очаг уже вооруженного напряжения. И в этом нет и доли преувеличения, так как несмотря на отсутствие общей границы, новая широкомасштабная война с Азербайджаном в регионе может привести к подрыву позиций Москвы и к созданию постоянной зоны нестабильности, на что придётся постоянно отвлекаться, в ситуации, когда СВО еще не завершена.

Ведь уже очевидно, что одной из целей данной встречи в Брюсселе было сорвать наметившийся уже миротворческий процесс между Баку и Ереваном, чтобы не допустить заключения мирного соглашения в рамках регионального формата 3+3, куда входят Россия, Иран и Турция с одной стороны и Армения, Азербайджан и Грузия с другой. И это в пятницу МИД России уже фактически подтвердил в своём специальном заявлении.

«Рассматриваем состоявшуюся в Брюсселе встречу Армения-Евросоюз-США как очередную попытку Запада втянуть Южный Кавказ в геополитическое противостояние. Безответственное и деструктивное вмешательство внерегиональных сил в дела региона, стремление вбить клин между странами и их соседями могут обернуться самыми негативными последствиями для стабильности, безопасности и экономического развития, спровоцировать появление новых разделительных линий, а также неконтролируемый рост напряженности», – отмечается в тексте заявления внешнеполитического ведомства России.

К сожалению, общая тенденция движется пока в этом направлении. И подтверждением тому является новая эскалация на границе между Арменией и Азербайджаном с 5 на 6 апреля и с 6 на 7 апреля, когда последовали десятки обстрелов друг друга. Не зря Ильхам Алиев в ответ на заверения Энтони Блинкена о том, что в Брюсселе проходит чисто экономический форум, возразил:

«Тот факт того, что данная встреча не была перенесена, несмотря на возражения азербайджанской стороны, приведет не к миру и сотрудничеству на Южном Кавказе, а к созданию напряженности».

Не исключено, что сейчас Никол Пашинян использует ситуацию с четырьмя сёлами в Тавушскаой области, на которые претендует Баку, в качестве инструмента для осуществления новой провокации. Новый вооружённый конфликт сейчас нужен как воздух Западу и самому Пашиняну, так как даст возможность вновь обвинить Россию и ОДКБ в бездействии, чтобы окончательно выйти из организации, а также поставить вопрос о выводе из страны российских баз и пограничников.

Именно сейчас этого и требуют от Еревана в Брюсселе и Вашингтоне, рассчитывая на то, что Армения сыграет роль местной Украины. Правда в ситуации нарастающего экономического кризиса на Западе там должны понимать, что в последующем они получат в своё распоряжение лишь обрубок от прежней страны, который еще и придётся и содержать. Навряд ли это, конечно понравится европейским и американским налогоплательщикам, которые уже оплачивают войну на Украине.