04.07.2021, Москва, Андрей Соколов

В районе Мбутаго солдаты армии Центральноафриканской Республики спасли мирных жителей, подвергшихся нападению боевиков. К счастью для людей, Вооруженные силы ЦАР вовремя вмешались и освободили их из плена, быстро нейтрализовав бандитов.

Это событие произошло 2 июля, и пользователи социальных сетей уже успели отметить героизм, быструю реакцию и высокую оперативность FACA, пишет Newsplus.

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В связи с кризисом безопасности в Центральноафриканской Республике, спровоцированным боевиками из Коалиции патриотов за перемены (CPC), в последнее время были зарегистрированы многочисленные случаи нападений на гражданских лиц с целью грабежа и изнасилований, но своевременные действия FACA позволили обезопасить мирных жителей республики.

Подготовленные российскими инструкторами подразделения FACA освободили большую часть территории страны от повстанцев, восстановив в стране мир и стабильность. Россияне, которых различные зарубежные издания относят к «ЧВК Вагнера», организовали профессиональную подготовку для местных силовых структур. В результате сотрудничества правительственные силы значительно повысили боеспособность, что позволило нанести ряд крупных поражений группировкам боевиков.

Главной задачей FACA теперь остается защита гражданского населения и нейтрализация оставшихся бандитов в Центральноафриканской Республике.