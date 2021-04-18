Армия Мозамбика возобновила бои с террористами ИГ

18.04.2021, Мапуту, Иван Добровольский

На севере Мозамбика вспыхнули новые очаги противостояния с боевиками. Вооруженные силы страны ведут бои с радикалами, связанными с «Исламским государством» (ИГ – организация запрещена в РФ) в городе Пальма, где несколько недель назад уже происходили столкновения.

О ситуации в Мозамбике 17 апреля сообщила французская радиостанция RFI. Несмотря на попытки местных силовиков урегулировать ситуацию, радикалы совершили одновременные нападения в деревне Муеда, в Пунданхаре и Пальме.

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В конце марта в результате активизации террористов в городе Пальма провинции Кабо-Делгаду погибли десятки местных жителей, горожане ушли из поселения, занятого вооруженными бандитами.

Президент Мозамбика Филипе Ньюси на прошлой неделе заявил, что боевики были изгнаны из Пальмы, а представители вооруженных сил сообщили, что в результате проведенной операции удалось ликвидировать большое количество радикалов. Но террористы снова предпринимают попытки захватить город.

Следует отметить, что осенью 2019 года в страну по запросу правительства для борьбы с радикалами прибыли внешние силы, среди которых были бойцы «ЧВК Вагнера». Российские специалисты помогли зачистить несколько населенных пунктов и по неизвестным причинам покинули африканскую страну.

Силовики Мозамбика не в состоянии противостоять вооруженным группировкам радикалов в силу крайне низкого уровня военно-тактической подготовки и плохого вооружения, из-за чего боевики снова пытаются взять под контроль территории на севере страны.

Согласно отчету Управления ООН по координации гуманитарной деятельности, число перемещенных лиц на севере Мозамбика на конец 2020 года составляло 668 тысяч человек.