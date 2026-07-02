Без Крыма, Донецка и Луганска, но с «перемогой»: социологическая шизофрения укрj-обывателя

  Игорь Шкапа.  
02.07.2026 10:28
  (Мск) , Киев
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Дзен, Социология, Украина


Фактически подавляющее большинство украинцев не верят, что их страна по итогам военного конфликта с Россией сможет восстановиться в границах 1991 года, но при этом парадоксальным образом считают это победой.

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Такие данные публикует львовская социологическая группа «Рейтинг», передает корреспондент «ПолитНавигатора».


Отвечая на вопрос о вере в победу, 85% респондентов заявили суммарно, что «однозначно да» и «скорее да».

В релизе указывается, что в марте 2026 года эта цифра составляла 82%, а в июле 2025-го – 80%. При этом в первый год «вера в победу» держалась на уровне 97-98%.

Признаться, что однозначно не верят в «перемогу», решились лишь 10% респондентов, а 5% «громадян» не смогли дать ответа.

Примечательно, что параллельно социологи провели опрос – какими будут границы после завершения боевых действий? Лишь 32% респондентов полагают, что Украина сможет выйти на границы 1991 года, 31% надеются, что под контроль Киева будут возвращены территории, потерянные с февраля 2022-го. И лишь 16% предполагают, что вслед за Донбассом, Крымом и Приазовьем будут потеряны новые территории.

Таким образом, менее трети украинцев считают, что Киев добьется задекларированных целей – выхода на границы, полученные по итогам распада СССР. Как это сочетается с понятием «победа», в которую верит большинство, объяснить не то, что сложно, но просто невозможно.

Опрос проводился методом компьютеризированных телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров на подконтрольной киевскому режиму территории.

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English version :: Читать на английском Без Крыма, Донецка и Луганска, но с «перемогой»: социологическая шизофрения укрj-обывателя

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