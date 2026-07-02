Сербская жительница Сребреницы Иванка Ракич в очередной раз рассказала медиа о том, как бошнякские сепаратисты в Поточарах заживо сожгли ее сына Ненада в мае 1992 года.

Каратели снимали казнь на видео, запечатлевшее присутствовавшего командира убийц Насера Орича, впоследствии оправданного Гаагским трибуналом, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они привязали его к сливовому дереву и сожгли паяльной лампой. Есть видеозапись об этом, на которой зафиксированы Кемаль Мехмедович из соседней деревни Пале, некий Авдо, живущий на Авдагиной ниве возле Братунаца, и Хасан Мемети из Поточара, который уже умер. Этот Кемаль годами жил в США под вымышленным именем и был обнаружен некоторое время назад, но ничего не было сделано. Его не судили. Если бы он был сербом, его бы давно депортировали и осудили», – рассказала Иванка агентству «Срна».

По её словам она долгое время не знала о существовании фотографий и видеозаписи пыток её сына, а сейчас не понимает, как выжила, увидев всё это.

«Пока они истязали моего Ненада, Насер Орич танцевал коло и командовал: «Мучить четника!». Всё это есть на записи. Мой муж Боро тяжело заболел и рассказал мне об этом за несколько дней до смерти. Он заплатил хорошую цену за эти фотографии и пленку некоей сербке Драгане, работавшей в какой-то британской газете, а позже погибшей. Мой муж попросил меня не прикасаться к ним, пока он жив. Он умер несколько дней спустя после этого разговора, 20 февраля 2002 года», – вспоминает Иванка.

Она отмечает, что годами писала письма в прокуратуру, но никто так и не согласился ее выслушать, начать расследование и возбудить уголовное дело.

Согласно выдуманному американскими политтехнологами фальшивому мифу о «геноциде в Сребренице», за один день 11 июля 1995 года сербы якобы убили «восемь тысяч мусульманских мальчиков и мужчин». На деле же бойцы войска Республики Сербской, взяв городки и эвакуировав оттуда женщин, детей и стариков, расстреляли от 200 до 400 взятых в плен исламистов, вырезавших с 1992 по 1995 годы более трех тысяч сербов разных полов и возрастов – от маленьких детей до глубоких стариков, в районе Подринья.