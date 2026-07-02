«У нас с папой немного разное мнение». Келлог поспорил с дочкой о воровстве Зеленского

Анатолий Лапин.  
02.07.2026 11:15
  (Мск) , Киев
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Дзен, Коррупция, США, Украина


Бывший спецпосланник президента США по Украине генерал Кит Келлог обрисовал кокаиниста Зеленского чуть ли не как святого человека – американскую помощь не разворовывал, не богател лично и не давал этого своему окружению.

Бывший спецпосланник президента США по Украине генерал Кит Келлог обрисовал кокаиниста Зеленского чуть ли...

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«Когда я работал в администрации, мы провели тщательное расследование. И ответ — нет, он этого не делал. Я имею в виду, мы изучали деньги, которые Зеленский заработал на своей телевизионной карьере и на том, что он создал. Он вообще не разбогател на американской помощи. Так что все, кто так говорит, лгут, это совсем неправда. И я видел отчёты, мы провели тщательное расследование. ЦРУ хотела выяснить, коррумпированы ли эти люди. И ответ был такой: в случае с Зеленским – нет. Я уверен, что люди скажут: «О, это не может быть правдой». Но это правда. Знаете, мы действительно изучали ситуацию, потому что хотели знать, куда делись эти деньги. Большая часть этих денег была реинвестирована в США, они не были вложены в Украину», – уверял Келлог в эфире подкаста «Real Talk with Marissa Streit».

Правда выступавшая следом дочь генерала-трамписта Меган Моббс привела иные данные.

«У нас с папой немного разное мнение о Зеленском. Я гораздо строже к нему отношусь, кстати. Я думаю, что в начале войны он кое-что делал очень хорошо, но со временем ситуация изменилась по разным причинам.

Мы оказали Украине военную и финансовую помощь из-за того, как плохо мы справились в Афганистане. Мы создали 16 независимых генеральных инспекторов для контроля за всей помощью Украине, потому что нас очень беспокоила коррупция в этой стране.

Я думаю, мы можем говорить об этом открыто. Это не влияет на моё желание поддерживать их. Но Украина имеет ужасающую историю коррупции. Поэтому, конечно, мы создали все эти механизмы…

Итак, мы можем отчитаться за всю нашу помощь. Значит ли это, что другие страны тоже? Понятия не имею. Но, в конце концов, когда я думаю об американских интересах. Мне не обязательно любить Зеленского. И, честно говоря, я его не люблю. Я не люблю Зеленского, это всем известно, но я люблю украинцев, и я считаю, что американские интересы связаны с ними».

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