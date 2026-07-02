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Армения может стать «якорем ЕС на Кавказе», если перетерпит несколько лет, которые займет разрыв всех экономических связей с Россией.

Об этом ассоциированный профессор Университета Европы (Грузия) Георгий Мчедлишвили заявил в эфире польского телеканала TRT, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно, ослабить эту зависимость будет непросто. Армении придется очень нелегко, но у нее есть политическая поддержка со стороны ЕС. Уже есть и фактическая поддержка, поскольку ряд товаров, запрещенных в России, был перенаправлен в ЕС. Со временем, после нескольких трудных лет, Армения станет более независимой», – уверяет профессор-саакашист.

Вчера премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что евроинтеграцию Армении тормозят две вещи – отсутствие юридически выраженного желания ЕС принять Армению в свой состав и неготовность ЕС заместить либо компенсировать для Армении в полном объеме все то, что сегодня дает Россия.

«На протяжении десятилетий Армения была очень близким союзником России и экономически зависела от нее в немалой степени из-за давления. В 2013 году Россия фактически втянула Армению в Евразийский экономический союз, что еще больше усилило зависимость», – сетует Мчедлишвили.

На самом деле, участие в ЕАЭС даёт Армении доступ к общему рынку, беспошлинной торговле, упрощённой логистике и льготным ценам на энергоносители. Объём накопленных инвестиций в армянскую экономику составляет около $4,9 млрд, из которых 86% приходится на Россию. Только отказ от действующих энергетических условий может стоить армянской экономике не менее 14% ВВП.

Напомним, что в 2016 году тогдашний посол США в Киеве Джеффри Пайетт призывал не бояться разрыва связей с Россией, хотя это и привело к закрытию ряда промышленных производств. Американец заявил, что Украина зато будет аграрной сверхдержавой.

«Она должна стать сельскохозяйственной сверхдержавой», – уверял американский посланник.

В 2013 году Россия предлагала Украине участие в Таможенном союзе, что подразумевало предоставление льготных условий получения кредитов и поставок газа. Однако в Киеве был организован государственный переворот, в результате которого к власти пришел националистический марионеточный режим, спровоцировавший войну.