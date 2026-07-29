Армянский посол в США публично отрекся от Арцаха и диаспоры
Только 3 млн армян, проживающих в «международно- признанных границах», являются настоящими.
Об этом посол Армении в США Нарек Мкртчян заявил в американском Институте Хадсона, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Настоящая Армения – это республика Армения, ее государственные институты и границы, признанные на международном уровне…
Таким образом, историческая Армения – это виртуальная или утопическая Армения, то есть, противоположность настоящей Армении.
В Армении живет 3 млн человек, но за пределами Армении живет больше, и иногда их идентичность и видение Армении отличается от мнения граждан республики Армения», – сказал Мкртчян.
Таким образом, он легко отрекся от 8 млн соотечественников, а также непризнанного Нагорного Карабаха (Арцаха), завоеванного Азербайджаном, откуда все проживавшие там армяне были изгнаны. Все они, по мнению пашиняновского дипломата, ничего не значат по сравнению с сотрудничеством с США, Азербайджаном и Европой.
«Как только мы сосредоточимся на настоящей Армении, у нас появится время для реальных проектов для Армении и армян. Настоящая Армения – это реальная платформа для международного партнерства и инвестиций», – сказал Мкртчян.
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