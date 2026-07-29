Армянский посол в США публично отрекся от Арцаха и диаспоры

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Только 3 млн армян, проживающих в «международно- признанных границах», являются настоящими.

Об этом посол Армении в США Нарек Мкртчян заявил в американском Институте Хадсона, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Настоящая Армения – это республика Армения, ее государственные институты и границы, признанные на международном уровне… Таким образом, историческая Армения – это виртуальная или утопическая Армения, то есть, противоположность настоящей Армении. В Армении живет 3 млн человек, но за пределами Армении живет больше, и иногда их идентичность и видение Армении отличается от мнения граждан республики Армения», – сказал Мкртчян.

Таким образом, он легко отрекся от 8 млн соотечественников, а также непризнанного Нагорного Карабаха (Арцаха), завоеванного Азербайджаном, откуда все проживавшие там армяне были изгнаны. Все они, по мнению пашиняновского дипломата, ничего не значат по сравнению с сотрудничеством с США, Азербайджаном и Европой.