Армянский посол в США публично отрекся от Арцаха и диаспоры

Елена Острякова.  
29.07.2026 13:26
  (Мск) , Москва
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Только 3 млн армян, проживающих в «международно- признанных границах», являются настоящими.

Об этом посол Армении в США Нарек Мкртчян заявил в американском Институте Хадсона, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Настоящая Армения – это республика Армения, ее государственные институты и границы, признанные на международном уровне…

Таким образом, историческая Армения – это виртуальная или утопическая Армения, то есть, противоположность настоящей Армении.

В Армении живет 3 млн человек, но за пределами Армении живет больше, и иногда их идентичность и видение Армении отличается от мнения граждан республики Армения», – сказал Мкртчян.

Таким образом, он легко отрекся от 8 млн соотечественников, а также непризнанного Нагорного Карабаха (Арцаха), завоеванного Азербайджаном, откуда все проживавшие там армяне были изгнаны. Все они, по мнению пашиняновского дипломата, ничего не значат по сравнению с сотрудничеством с США, Азербайджаном и Европой.

«Как только мы сосредоточимся на настоящей Армении, у нас появится время для реальных проектов для Армении и армян. Настоящая Армения – это реальная платформа для международного партнерства и инвестиций», – сказал Мкртчян.

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