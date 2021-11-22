Артем Агафонов: Из-за мигрантов Белоруссия может столкнуться с проблемой терроризма

Варшава не рискнет полностью закрыться от Белоруссии в связи с миграционным кризисом на границе, поскольку это больно ударит по европейской экономике.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказал лидер белорусского объединения «Гражданское согласие», Артем Агафонов.

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«Острая фаза миграционного кризиса позади, хотя напряженность между Польшей и Белоруссией остается. Лукашенко понял, что ситуация зашла настолько далеко, что он и сам этому уже не рад. К разрешению конфликта подключился даже президент России Владимир Путин. Вряд ли Польша полностью закроет границу с Белоруссией. Все-таки это станет слишком тяжелым ударом по экономике, причем не польской, а Западной Европы, которая лишится транзита товаров из Китая. Можно найти обходные пути, но для этого потребуются серьезные усилия с точки зрения логистики», – сказал Агафонов «Московскому комсомольцу».

Он полагает, что президент Александр Лукашенко постарается вывезти из страны мигрантов, которых насчитывается сейчас порядка семи тысяч человек.

«Многие из них наверняка не захотят возвращаться домой, а в Белоруссии нет опыта работы с мигрантами, их ассимиляцией, социализации и так далее. Соответственно это будет еще одной точкой напряжения в Белоруссии. Можно попытаться вернуть их домой насильно, но это настроит исламских радикалов против Минска, мы можем столкнуться с проблемой терроризма. В любом случае белорусские власти ни с чем подобным раньше не сталкивались», -добавил эксперт.