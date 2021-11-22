Артем Агафонов: Из-за мигрантов Белоруссия может столкнуться с проблемой терроризма

22.11.2021  12:22 (Мск), Москва,
Олег Кравцов.  
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Белоруссия, Дзен, миграция, Политика, терроризм


Варшава не рискнет полностью закрыться от Белоруссии в связи с миграционным кризисом на границе, поскольку это больно ударит по европейской экономике.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказал лидер белорусского объединения «Гражданское согласие», Артем Агафонов.

Варшава не рискнет полностью закрыться от Белоруссии в связи с миграционным кризисом на границе,...

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«Острая фаза миграционного кризиса позади, хотя напряженность между Польшей и Белоруссией остается. Лукашенко понял, что ситуация зашла настолько далеко, что он и сам этому уже не рад. К разрешению конфликта подключился даже президент России Владимир Путин. Вряд ли Польша полностью закроет границу с Белоруссией. Все-таки это станет слишком тяжелым ударом по экономике, причем не польской, а Западной Европы, которая лишится транзита товаров из Китая. Можно найти обходные пути, но для этого потребуются серьезные усилия с точки зрения логистики», – сказал Агафонов «Московскому комсомольцу».

Он полагает, что президент Александр Лукашенко постарается вывезти из страны мигрантов, которых насчитывается сейчас порядка семи тысяч человек.

«Многие из них наверняка не захотят возвращаться домой, а в Белоруссии нет опыта работы с мигрантами, их ассимиляцией, социализации и так далее. Соответственно это будет еще одной точкой напряжения в Белоруссии. Можно попытаться вернуть их домой насильно, но это настроит исламских радикалов против Минска, мы можем столкнуться с проблемой терроризма. В любом случае белорусские власти ни с чем подобным раньше не сталкивались», -добавил эксперт.

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