Атака на Донбасс станет самоубийством Украины и Зеленского – Пушилин

11.03.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Вооруженные силы ДНР готовы к отражению украинского удара, подготовку к которому ведут ВСУ.

Попытка военного решения конфликта в Донбассе будет равнозначна самоубийству как для самого президента Владимира Зеленского, так и для государства Украина.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Об этом сегодня заявил глава ДНР Денис Пушилин во время посещения 11-го Гвардейского отдельного енакиевско-дунайского мотострелкового полка, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Отмечается, что во время визита лидера государства сопровождали начальник Управления Народной милиции Денис Синенков и военный комиссар Александр Мальковский.

Глава республики, Верховный главнокомандующий Денис Пушилин почтил память защитников ДНР и возложил цветы к монументу памяти павшим героям в боях за свободу и независимость Донбасса, а затем в неформальной обстановке пообщался с бойцами и ответил на их вопросы.

«В последнее время ситуация на линии соприкосновения обострилась, вызвано это рядом факторов, как внешних, так и внутренних. Внешние факторы – это президент Байден, который имел прямое отношение к майдану и государственному перевороту на Украине. Внутренние причины – сложная экономическая ситуация и политический кризис», – сказал Пушилин.

Он добавил, что от Киева можно ожидать всего, но, по его словам, попытка военного решения конфликта в Донбассе будет «равнозначна самоубийству как для самого президента, так и для государства Украина».

«Сейчас мы можем говорить о том, что в Донецкой Народной Республике есть полноценная армия, а не разрозненные группы ополченцев, которые были в 2014 году. Нам точно есть что защищать: здесь наши семьи, наши дома, нам некуда уходить. Боевая подготовка, тренировки, учения, которые у нас проходят, позволяют говорить о серьезном ресурсе, который у нас есть. Наряду с этим со стороны государства должно делаться для военнослужащих все, чтобы в непростые периоды обострения у вас было как можно меньше поводов отвлекаться на какие-то бытовые вопросы, чтобы ваш тыл был обеспечен. Определенная работы проведена, и она продолжается», – рассказал глава ДНР.

Также Пушилин обратился к военнослужащим с предложением задать любые волнующие вопросы.

Так, защитников ДНР интересовало, почему на данный момент удостоверения участника боевых действий выдаются только уволенным бойцам, а не действующим.

Начальник УНМ Денис Синенков сообщил, что на данный момент в первую очередь выдаются удостоверения незащищенной категории бывших военнослужащих, получивших ранения в ходе боев, семьям погибших военнослужащих. Это процедура более сложная. Затем в каждом подразделении будет создана комиссия, которая будет централизованно заниматься подготовкой документов для оформления удостоверений действующим военнослужащим.

Кроме того военком Александр Мальковский добавил, что уже выдано более 400 удостоверений. Комиссия продолжает интенсивно работать, потому что количество обращений растет.

«Получение удостоверений участника боевых действий предусматривает получение льгот и преференций, которые будут идти по нарастающей, – сказал Пушилин. – Сейчас их не много – это 50 % от оплаты стоимости услуг ЖКХ. Но это первые шаги. Управлением НМ разрабатывается долгосрочная программа с горизонтом планирования 5–10 лет».