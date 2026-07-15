Зеленский: У нас есть сотни производственных площадок. Эммануэль поддерживает меня
Восемь стран будут совместно с Украиной производить ПВО, делясь деталями и технологиями. От Украины потребуется сборка противоракет.
Об этом в интервью французскому телеканалу BFMTV заявил диктатор Владимир Зеленский.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Мы будем работать с Францией, со Швецией, с Данией, с Италией, Норвегией и другими странами. Всего это восемь стран, которые могут поделиться многими деталями. Это похоже на антибаллистическую коалицию. Самое важное в том, что наши партнёры просят нас сделать, — это ракетная часть. Поэтому Украина будет производить ракеты. Я знаю, что вы можете делать радары. Мы на вас рассчитываем…
Если мы будем совладельцами или что-то в этом роде, например, совместное предприятие с восьми странами, которые делятся деталями этой системы, – я в конце концов не знаю, сколько стран будет и какие компании будут готовы, но самое главное, что производство во всех этих странах будет в пять или семь раз быстрее», – уверяет Зеленский.
При этом он заявил, что помимо лицензии на производство противоракет к американскому комплексу «Patriot», хочет получить лицензию на франко-итальянский комплекс SAMP/T:
«Сегодня, если мы хотим пополнить наши запасы, вопрос о производстве закрыт. Мы хотим что-то производить, мы хотим получить лицензии на SAMP/T. У нас есть сотни производственных площадок. Мы хотим получить лицензии на ракеты класса «земля-воздух». Эммануэль поддерживает меня в этом. Я надеюсь, что будет франко-украинское совместное производство. А затем есть лицензия на ракеты «Patriot», как сказал мне президент Трамп. Мы должны двигаться в разных направлениях. Если мы хотим, чтобы Европа была в безопасности с очень прочным воздушным щитом, кому-то придётся платить, кому-то производить, и это нормально».
Читайте также: Американский генерал: Как бы обещания Трампа по Patriot для Украины не оказались очередным трёпом
English version :: Читать на английском Зеленский: У нас есть сотни производственных площадок. Эммануэль поддерживает меня
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: