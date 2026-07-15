Восемь стран будут совместно с Украиной производить ПВО, делясь деталями и технологиями. От Украины потребуется сборка противоракет.

Об этом в интервью французскому телеканалу BFMTV заявил диктатор Владимир Зеленский.

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«Мы будем работать с Францией, со Швецией, с Данией, с Италией, Норвегией и другими странами. Всего это восемь стран, которые могут поделиться многими деталями. Это похоже на антибаллистическую коалицию. Самое важное в том, что наши партнёры просят нас сделать, — это ракетная часть. Поэтому Украина будет производить ракеты. Я знаю, что вы можете делать радары. Мы на вас рассчитываем…

Если мы будем совладельцами или что-то в этом роде, например, совместное предприятие с восьми странами, которые делятся деталями этой системы, – я в конце концов не знаю, сколько стран будет и какие компании будут готовы, но самое главное, что производство во всех этих странах будет в пять или семь раз быстрее», – уверяет Зеленский.