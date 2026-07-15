На Украине продолжается ликование по поводу ударов по инфраструктуре Крыма – упивающиеся безнаказанностью на пятом году СВО киевские политики-нацисты разглагольствуют о планах захвата полуострова и поражения в правах местных жителей.

Вот показательное выступление экс-министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинцев, получивших российские паспорта в Крыму или других оккупированных территориях, не надо автоматически осуждать. Ну людям нужно было выживать, людям нужно, даже если они симпатизировали возвращению России, получать пенсии… Когда территории будут освобождены, то, по моему мнению, мы должны принять украинцев, которые там жили, кроме тех, кто занимал самые высокие должности в администрациях оккупационных или в органах безопасности, или совершал преступления против Украины и украинцев. А тем, кто из России с 2014 года въехал в Крым и жил, нужно создать условия максимально неблагоприятные для проживания, чтобы они уехали. Но при этом выборы нельзя проводить в течение определенного времени, чтобы «ватники» украинские, украинские граждане с «ватными» взглядами не привели нам в парламент очередную крупную мощную Партию регионов с пророссийскими лозунгами. Там нужно провести период охлаждения», – заявил Кулеба.

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