Авдеевка: Контуры будущего «котла» за сутки сузились на 1,5 км

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Российская армия смогла продвинуться в совокупности на полтора километра за минувшие сутки в окрестностях Авдеевки, где продолжается операция по окружению гарнизона ВСУ, засевшего в городе, откуда с 2014 года осуществляются варварские обстрелы Донецка.

«На Авдеевском направлении стенки будущего авдеевского «котла» за последние сутки сузились друг к другу больше чем на 1,5 километров. Российской армии удалось взять под контроль несколько крупных опорников противника, благодаря чему наши войска продвинулись к южной окраине Авдеевки», – утверждает военкор Евгений Лисицын.

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Бывший спикер армии ДНР Эдуард Басурин сообщил о неудачной попытке ВСУ прорваться на подмогу в Авдеевку.

«Сегодня ночью противник попытался перебросить свои резервы на Авдеевском направлении. ВС РФ во время выявили передвижение колонны ВСУ и накрыли огнём места скопления укрофашистов из РСЗО», – утверждает Басурин.

«Общая предрешенность ситуации понятна уже всем. Наши части уже нащупали ту тактику, которая дает пусть и медленный, но результат. Противник, также вследствие этого, понимает, что Авдеевку он не удержит, и весь вопрос только во времени, когда это случится», – считает блогер Юрий Подоляка.

Тем не менее, уточняет военкор Александр Сладков, противник пытается огрызаться.

«Не все так просто. Уже было распрощавшись с этим укрепрайоном ВСУ — вновь пошли в контратаки. Безуспешно, тем не менее, ощущается попытка Киева придать некий оптимизм своим, обороняющим Авдеевку войскам. Я думаю напрасно. Авдеевка, как украинская крепость, обречена», – полагает Сладков.

Экономический обозреватель Иван Лизан полагает, что будущее Авдеевки как населенного пункта в дальнейшем весьма туманно.

«До конца года мы наверняка станем свидетелями того, как в руины превратится Авдеевский коксохим (АКХЗ) – крупнейший коксохимический завод Европы. Завод гигантский: на пике там трудились 4 тыс. человек, – 11,5% жителей Авдеевки – которые обслуживали 9 коксовых батарей суммарной мощностью 6,8 млн тонн кокса. Для сравнения, на мощнейшем в России коксохиме Магнитогорского меткомбината установлены 9 коксовых батарей мощностью 6 млн тонн кокса в год. По факту, Авдеевский коксохим – градообразующее предприятие, без которого Авдеевку можно стирать с карты – именно завод обеспечивает город тепловой энергией, стоимость которой до СВО была самой низкой на территории Украины. Украинской металлургии без АКХЗ будет тяжко – завод производил 27,7% украинского кокса. Будет ли какое-либо будущее у Авдеевского коксохима (да и Авдеевки тоже) – не ясно. Но даже если от предприятия не останутся одни руины, восстановить его будет очень сложно – последних 16 рабочих с завода эвакуировали в среду», – указывает Лизан.