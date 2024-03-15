Авдеевку начали возвращать к мирной жизни

Олег Кравцов.  
15.03.2024 15:17
  (Мск) , Москва
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Дзен, Донбасс, Местная власть, Россия


Власти ДНР начинают налаживать мирную жизнь в разрушенной Авдеевке, недавно освобожденной российской армией.

Так, в городе открылась общественная приемная главы республики Дениса Пушилина, куда местные жители могут обращаться с вопросами, оперативно решать проблемы и предлагать свои инициативы.

Власти ДНР начинают налаживать мирную жизнь в разрушенной Авдеевке, недавно освобожденной российской армией. Так,...

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Открытие приемной главы ДНР организовало ОД «Донецкая республика» во главе с его руководителем Алексеем Муратовым.

Всего в городе осталось порядка 650 мирных жителей, которые, несмотря на продолжающиеся обстрелы, намерены приводить Авдеевку в порядок.

«Поэтому мы привезли грабли, бензопилы и тому подобный инвентарь для наведения порядка. Разумеется, людям уже надоела тушенка и консервы, поэтому мы привезли продукты, из которых можно приготовить привычную нормальную пищу», – рассказывает Муратов.

Он подчеркнул, что все оставшиеся жители Авдеевки выразили желание принять участие в выборах президента России. Эта просьба передана главе ДНР, а для ее реализации принимаются необходимые меры.

«Такой народ не сломить. Они ещё не в полной мере смогли отойти от пережитого, но уже стремятся принять участие в жизни своей потерянной и вновь приобретённой Родины, чтобы окончательно стать частью Большой России», – подчеркнул глава ОД «Донецкая республика».

«Общественная приемная Главы ДНР в Авдеевка работает в штатном режиме. Люди идут, работа кипит», – рассказал «ПолитНавигатору» Муратов.

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