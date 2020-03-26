26.03.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Общество, Политика, Россия, Украина, Экономика
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Авиапром Украины мог существовать только в связке с РФ – украинский лётчик




Сотрудничество с Россией было выгодно в первую очередь Киеву, поэтому конфликт между странами нужно как-то решать.

Об этом в эфире телеканала «КРТ» заявил герой Украины, известный летчик испытатель научно-технического комплекса им. Антонова Александр Галуненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На данном этапе авиационная отрасль Украины выглядит не очень, в силу того что наши уважаемые или не очень уважаемые руководители государства спустя рукава смотрели на авиационную промышленность», – заявил он.

Также лётчик-испытатель отметил, что сотрудничество с РФ выгодно, в первую очередь, Киеву.

«Конечно же, сотрудничество с Россией было выгодно в первую очередь нам, конфликт нужно как-то разруливать, это, конечно, не дело нас, авиаторов.

Кооперация должна быть не только с Москвой, но и со всеми странами, где развита авиационная промышленность», – подчеркнул Галуненко.

Кроме того, лётчик-испытатель рассказал о загубленном наследии Советского Союза.

«После развала СССР Украина получила на блюдечке с голубой каёмочкой готовую авиационную промышленность во главе с «Конструкторским бюро Антонова», во главе с двигателестроительной фирмой «Прогресс» Запорожской, а также «МоторСич», «Авиант», Харьковский авиационный завод.

То есть, создавайте, делайте, тогда, в советское время, были созданы такие уникальные самолёты как «Антей», «Руслан» и «Мрия», и они созданы умом и умением конструкторов Антонова. До сих пор и «Руслан», и «Мрия» летают и удивляют мир», – сетует Галуненко.

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