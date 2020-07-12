Авто с тремя карателями взлетело на воздух под Луганском

12.07.2020, Луганск, Сергей Вредников

Автомобиль с тремя ВСУшниками на подконтрольной Киеву территории Луганщины взлетел на воздух в результате наезда на противотанковую мину, установленную их же сослуживцами.

Об этом сообщили в пресс–службе Народной милиции ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ведомстве отметили, что ВСУ в последние дни хаотично минировали подступы к позициям. Это было связано с тем, что более 200 человек из 30 бригады ВСУ оказались привлечены к тушению лесных пожаров в Новоайдаровском районе. Чтобы компенсировать нехватку личного состава, командование отдало приказ на установку мин, опасаясь наступления ополченцев.

«По приказу командира бригады Гараза, позиции подразделений, дороги и подступы к населенным пунктам района ответственности соединения усилены дополнительными минными заграждениями. Нашей разведкой зафиксирована установка более 300 противотанковых мин в районе населённого пункта Попасная. Мы неоднократно сообщали о безответственном и бесконтрольном характере минирования украинскими боевиками территории Донбасса, что представляет угрозу не только для мирного населения оккупированных ВСУ территорий, но и для самих оккупантов», – говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что командование 30 бригады не поставило в известность о новых минных полях вернувшиеся с ликвидации пожаров подразделения, что явилось причиной очередного чрезвычайного происшествия с гибелью ВСУшников.

«В результате наезда автомобиля ВСУ на противотанковую мину ТМ-62, младший сержант Кучев и солдат Литвин погибли на месте, а командир взвода младший лейтенант Матвеев скончался при эвакуации в медучреждение Попасной.

С целью уйти от ответственности за халатные действия, командование 30 омбр уже включило фамилии погибших солдат в списки самовольно оставивших часть, а версия гибели офицера, в настоящее время проходит согласование в штабе ОТГ «Север», – добавили в оборонном ведомстве.