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06.02.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Политика, Россия, Украина
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Автомайданщик сравнил российско-украинские переговоры с изнасилованием

Украине нужно идти к своей цели до конца, как это в своё время делал Израиль, не обращая внимания на РФ.

Об этом в этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил одиозный украинский художник, автомайданщик Сергей Поярков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне очень нравится пример именно того народа, который построил Израиль. Мне кажется, мы проходим тот же самый путь: тысячи погибших, численно превосходящий враг, до 1952 года карточки были! И были люди в Израиле, которые говорили: «А зачем мы сюда поприезжали, давайте поразъедемся назад!» Они мудро сказали: «Нет, мы доведём до конца».

Я считаю, украинцы не хуже израильтян. Мы не хуже их построим нашу страну! Надо учиться у Израиля, который правильно сделал: они поставили цель и дошли до конца. Говорят: «Ой, давайте менять вектор!». Нет! Если мы сознательно выбрали свой путь, мы должны идти до конца», – заявил Поярков.

«Я ненавижу тех, кто говорит: «Давайте договариваться с Россией». Без изнасилования нельзя договариваться с насильником!» – перейдя на крик, добавил автомайданщик.

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