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22.04.2019, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Политика, Россия, Транспорт, Экономика
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Автомобильный гигант затеял белорусосрач

Белорусское представительство южнокорейской автомобильной компании Hyundai решило обыграть в своей рекламе спорный вопрос о названии страны.

«Беларусь, а не Белоруссия, Хёндэ, а не Хундай», – гласит слоган.

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Официальным названием страны на белорусском языке является «Беларусь», на русском – «Белоруссия». Президент Александр Лукашенко попеременно использует, то одно, то другое слово.

В спор, который ведут академические филологи двух стран, периодически вмешиваются белорусские националисты, рассуждающие об «имперстве Москвы». Очевидно, что внимание именно этой публики к своей продукции и попыталась привлечь южнокорейская фирма.

«С моей малой родины прислали плодотворную дебютную идею. “Фигвам, а не российский рынок” смотрелось бы здесь наиболее логично», – отреагировал на рекламный щит Hyundai в своем телеграмм-канале российский журналист Юрий Васильев.

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