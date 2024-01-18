Автор манифеста «Богословие Майдана» лишён сана: РПЦ очищается от заукраинцев и либералов

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Глава РПЦ Патриарх Кирилл лишил сана архимандрита Кирилла (Сергея Говоруна) – выходца из Украины, который в 2000-е занимал высокие церковные должности в Москве, однако в 2007 вернулся в Киев, где считался одним из главных представителей крыла автокефалистов.

Говорун осудил СВО, концепцию «Русского мира», является соавтором манифеста «Богословие Майдана».

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«Говорун внедрился в Русскую Церковь как «яркий молодой богослов», написав неплохие работы против католицизма и за возрождение миссионерского движения. Патриарх Кирилл искал молодые таланты, но Говорун цинично обманул и нашёл себе покровителей – маскирующихся единомышленников в среде советников Святейшего. Поработал в ОВЦС, потом занял важную должность замглавы учебного комитета РПЦ, где он вовсю поддерживал скандально известного киевского Драбинко, с которым впоследствии родит «богословие майдана», а затем и коалицию – костяк будущей «ПЦУ». В 2007 году он с Драбинко уже манипулировал митрополитом Владимиром (Сабоданом) и написал текст осуждения УПЦ «политического Правослааия», то есть, борьбы за единство Русской Церкви и триединой России. Говорун считается автором текстов скандального сборища в Феофании, где было объявлено о «независимости» УПЦ от Москвы», – рассказал «ПолитНавигатору» Кирилл Фролов, эксперт Института стран СНГ.

Священник Андрей Новиков, бывший секретарь Одесской епархии, вынужденный переехать в 2014 году в Москву, отмечает, что РПЦ за последние недели очищается от предателей – заукраинских и либеральных прозападных элементов

«Очищение дома Божия идет медленно, но верно. Хотя уже и не так медленно. За последнее время Кураев, Говорун, Коваль, Уминский», – перечисляет отец Андрей.