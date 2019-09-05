«Азов» понес очередную «невосполнимую утрату» на Донбассе

05.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

На Донбассе от пули снайпера ДНР погиб боец украинского полка “Азов” Эдуард Шахов по прозвищу “Шах”, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает пресс служба полка «Азов».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Согласно сообщению, 4 сентября подразделение понесло “невосполнимую утрату на Светлодарской дуге”. По информации пресс-службы “Азова”, ранение, полученное бойцом, было несовместимым с жизнью.

“Шах родом из Херсонской области, однако большую часть сознательной жизни он провел на Донбассе, учился в оккупированном сейчас Донецке. Ему было всего 26 лет”, – говорится в сообщении.

В «Азове» “Шах” служил с лета 2015 года по третьей роте второго батальона в звании младшего сержанта. В своем подразделении был командиром отделения, также занимал должность парамедика.

“Боец слыл добросовестным и способным воином, а еще был очень общительным и очень искренним парнем. В «Азов» пошел служить, потому что не мог сидеть, сложа руки, когда украинские земли оказались в лапах оккупанта”, – добавили в пресс-службе полка.

Полк «Азов» пообещал “отплатить во сто крат” противнику “за гибель нашего собрата Шаха” и пообещал, что “украинский флаг обязательно будет развеваться над родным для павшего Донецком и другими городами, которые сегодня находятся в плену врага”.

Гибель “Щаха” прокомментировал в своем телеграм-канале основатель “Азова”, глава праворадикальной партии Национальный корпус и экс-нардеп предыдущего созыва Андрей Билецкий. По его словам, погибший днем ранее был на позиции.

“Настроение было боевое, но подавленное постоянными запретами и проверками, на позициях контроллеры из Генштаба – контролируют «мир» с украинской стороны”, – отметил Билецкий.

“Пока одни, под аплодисменты быдла, сливают страну, другие, лучшие, стоят до конца, не изменяя присяге”, – добавил глава Нацкорпуса, намекая на идущий сейчас процесс подготовки к масштабному обмену пленными между Украиной и Россией.