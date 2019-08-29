29.08.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Происшествия, Скандал, Украина
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«Азов» собираются срочно вывести из Донбасса

Военнослужащие националистического подразделения МВД «Азов», обойдённые вниманием командования «ООС» при распределении премий ко Дню независимости Украины, спровоцировали драку с премированными бойцами ВСУ.

Об этом на брифинге рассказал офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам инцидент произошёл в районе города Светлодарск.

«Ряд военнослужащих 30-й бригады ВСУ 27 августа наконец получил премии, приуроченные ко Дню независимости Украины. Этот факт вызвал зависть и соответствующее поведение со стороны дислоцирующихся в зоне ответственности бригады боевиков 18-го отдельного полка специального назначения «Азов», лишённых данной выплаты.

По словам военнослужащих бригады, националисты подвергали их насмешкам и оскорблениям, обвиняя в незаслуженном премировании. Подобные действия националистов вызвали ответную агрессию со стороны боевиков ВСУ. В результате конфликта травмы различной степени тяжести получили трое военнослужащих 30-й бригады и пять националистов «Азова», – рассказал Иван Филипоненко.

Он также добавил, что информация о конфликте стала известна командованию штаба «ООС», которым было принято решение о выводе «Азова» из зоны операции в срочном порядке.

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