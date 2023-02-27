Азовское побережье Новоросии станет одним туристическим кластером – Хуснуллин

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Программа социально-экономического развития новых территорий РФ будет готова к 1 апреля. Документ отразит основные направления государственных инвестиций в экономику Херсонской, Запорожской областей и республик Донбасса, но уже понятно, что побережье Азовского моря получит развитие как туристический регион с интенсивным жилищным строительством для военных пенсионеров и работников Русского Севера – ипотечные кредиты на новых территориях будут выдаваться под 2% годовых.

Об этом в эфире «Россия 24» сообщил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Строительством на новых территориях мы занимаемся достаточно активно – 45 тысяч строителей работают, – подчеркнул Хуснуллин. – Вообще самая большая строительная площадка сейчас – это новые территории. Это самый большой проект: задействованы все регионы-шефы, все государственные заказчики, все органы по восстановлению инженерных коммуникаций».

Вице-премьер уточнил, что работы разделены на два блока. Первый касается восстановления разрушенных мостов, дорог, домов и т.д.

«Мы в прошлом году там 18 мостов восстановили, они небольшие, по 200 метров, но без них невозможно проехать, – уточнил Хуснуллин.- 700 км с лишним первоочередных дорог восстановили, и у нас идёт серьёзный объём работ по восстановлению Мариуполя – 30 тысяч человек работает, и в прошлом году, что я считаю одним из достижений, мы 1100 домов подключили к теплу и электричеству, а планировали 730. В этом году все дома в Мариуполе подключим к теплу. Второй этап – это общий ремонт. То есть – мы за 3 года основную работу по восстановлению Мариуполя выполним».

Плюс к этому на новых территориях нужно постоянно восстанавливать линии электропередач и газопроводы. Для единой энергосистемы и газового снабжения пришлось построить несколько газопроводов и линий электропередач, чтобы сделать локальную независимую сеть.

«У нас очень серьёзная проблема, которую нам украинцы создали, это блокирование поставки воды, и мы вынуждены этим заниматься, – добавил вице-премьер. – Приняли беспрецедентное решение: с 1 апреля подадим воду в Донецк из Дона. 200 км водовода построили, никогда в стране водоводы такой протяженности не строили. Потому что канал Северский Донец находится под обстрелом и не может поставлять воду. Поэтому решаем эти элементарные задачи жизнеобеспечения».

Второй блок работ касается развития регионов. Стоит задача запустить предприятия, чтобы они начали максимально работать и инфраструктуру для жилищного строительства.

«Принято решение об ипотеке под 2% на новых территориях и принято решение о том, что мы, всё-таки, будем развивать туристическую инфраструктуру, – сообщил Хуснуллин. – Потому что прибрежная территория всё равно востребованность имеет. Много военных с севера переезжают сейчас в Краснодарский край, особенно на пенсию. Почему там так много жилья строят, потому востребованность большая. Эти территории, мы считаем, тоже можем развивать в этом направлении».