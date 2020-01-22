«Азову» предстоит ликвидация. Почему занервничал Билецкий?

22.01.2020, Киев, Сергей Устинов

19 января в Киеве на традиционное в этот день мероприятие левых и правозащитных организаций в память об убийстве российскими неонацистами адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой его участники, пытаясь привлечь внимание общества к проблеме ультраправого террора и уличного насилия, вышли с плакатами «Помнить — значит бороться», «Прощай, террор» и «Я против ненависти».

Среди плакатов был еще один – с требованием расформировать получивший скандальную известность благодаря ультраправым взглядам своих участников полк Нацгвардии Украины «Азов». А в выступлениях спикеров акции среди прочего звучали слова о необходимости прекращения практики сращивания ультраправых радикалов с правоохранительными органами, инфильтрации «зигометов» в ряды правоохранителей и прекращения практики негласного покровительства и кураторства со стороны спецслужб над «полезными» правыми организациями.

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Примечательно, что акцию пытались сорвать ультраправые уличные молодчики. В левых активистов швыряли яйца, в их адрес скандировали угрозы, предпринимались попытки физического нападения, правда, безуспешные – идейных противников в этот раз эффективно разделил полицейский кордон.

На первый взгляд, в этом событии нет ничего примечательного. Антифашистские акции в память Маркелова и Бабуровой проводятся украинскими, российскими и белорусскими активистами не первый год и сами по себе новостью не являются, как и ставшие привычными нападения на них со стороны неонаци. И в общем, и нынешняя акция в Киеве вряд ли удостоилась бы большего, чем пара строчек с фото в новостной ленте, если бы не тот самый маленький плакат об «Азове».

Плакат, повторимся, был один. Акция – немногочисленная. Организаторы – пусть и со связями в европейских леволиберальных грантовых фондах, правозащитных и политических организациях, однако тоже в украинских условиях люди маловлиятельные. Однако основатель полка «Азов» и лидер выросшей на базе его гражданских сторонников ультраправой партии «Национальный корпус» экс-нардеп Андрей Билецкий занервничал. И разразился целым блогом на платформе популярного и статусного украинского мейнстримового издания «Украинская правда» – с сотнями тысяч читателей.

В блоге Билецкого помимо пафосных слов о недопустимости наездов на такую «священную корову», как «легендарный украинский полк, освободивший для Украины крупный промышленный город Мариуполь и десяток других населенных пунктов», обращает на себя внимание словно бы предчувствие о том, что «Учитывая совокупность обстоятельств, недалеко то время, когда левые снова воссоединятся с ментами для террора против патриотов, как это было всю историю независимой Украины». Уж кто-кто, а Билецкий, отсидевший при Януковиче за убийство человека, хорошо знает о чем говорит. Тем не менее, при всем при этом, учитывая иронию Билецкого по поводу «акции, на которую вышло всего 19 человек», у «столпа нации» вышел довольно непропорциональный ответ на происки «левых маргиналов».

Значит, все таки нервничает?

Так что же произошло? А произошло маленькое на первый взгляд событие, значение которого тем не менее, трудно переоценить. В актуальный украинский политический дискурс впервые за постмайданные годы четко и прямо был вброшен тезис о необходимости расформирования «Азова». Причем, новость об этом обошла практически все украинские СМИ – от Громадського ТВ до Радио «Свобода», не говоря уже про популярные Youtube-каналы и соцсети.

Причем, произошло это на фоне недавнего обнародования одним из организаторов антифашистской акции 19 января, киевского института «Республика» результатов годичного мониторинга ультраправого насилия, проводившегося с 14 октября 2018 по 14 октября 2019 года. За указанный период правозащитники зафиксировали 137 нападений праворадикалов на мирных граждан. В числе мишеней для атак – национальные меньшинства (ромы и венгры), представители ЛГБТ, художественные акции, концерты, лекции и выставки, политические собрания, презентации книг, пресс-конференции – словом все то, что принято называть публичной активностью в гуманитарном пространстве.

Ни для кого не секрет, что цель таких нападений – не просто дать молодчикам самоутвердиться за счет тех, кто не может дать сдачи. Основная цель – обеспечение правой гегемонии в публичном пространстве. А сама эта гегемония нужна для того, чтобы поддерживать монополию носителей уже более респектабельных правых и милитаристских на выступления от имени общества. Чтобы голос вот тех самых хорошо знакомых нам по «антикапитулянтским майданам» «волонтеров, активистов и ветеранов» звучал не как голос маргиналов, а как глас народный. Остальные ведь молча сидят по домам, потому что знают, чем может закончиться в украинских реалиях не одобряемый радикалами выход на улицу.

Но это только часть мозаики. Другая ее часть в том, что украинские ультраправые уже давно перестали быть исключительно внутриукраинской проблемой. Они стали героями европейских и американских СМИ, снимающих сюжеты о тех же детских лагерях Азова или о получающей финансирование от Минмолодежи и спорта С14 или о нападающих на иностранцев в Киеве молодых расистах из числа правых футбольных болельщиков. И не только нападающих на улицах, но и разворачивающих скандальные ксенофобские баннеры во время футбольных матчей – с призывами, например, «убить серба» или просто со свастиками.

Известный украинский футболист и по совместительству меценат ультраправых добровольческих батальонов Роман Зозуля стал героем скандальных публикаций в испанской и немецкой прессе. А другой экс-нацгвардеец Виталий Маркив стал хорошо знаком итальянцам из местной прессы, освещавшей шумный процесс по обвинению украинца в убийстве итальянского репортера на Донбассе. Многочисленные и шумные делегации идейных побратимов Маркива в Италию – в его поддержку- лишь добавили красок в это полотно. Можно вспомнить и историю с итальянскими побратимами украинских неофашистов, засветившимися в скандальной истории с готовившимся покушением на итальянского вице-премьера Маттео Сальвини.

А в США тем временем судят американского добровольца из Правого сектора, обвиняемого на родине в умышленном убийстве. Одновременно американские конгрессмены несколько раз обращались в Госдеп и к президенту с требованием не допустить передачи уже упоминавшемуся полку «Азов» денег и вооружений, отправляемых американцами для ВСУ и включить «Азов» в список запрещенных в Штатах экстремистских организаций – наряду с ИГИЛ, Аль-Каедой, Хамасом и Хезболлой.

И вот, буквально на днях из Британии пришло известие о том, что украинские ультраправые, в том числе из околофутбольных группировок, настолько допекли тамошним спецслужбам, что их символику включили в официальное полицейское пособие по экстремизму.

Речь идет среди прочего о татуировках которыми любят себя украшать «борцы за расу и нацию».

И если украинский МИД по понятным причинам нашел в себе силы встать грудью за малый государственный герб тризуб, потребовав от британцев исключить его из полицейского пособия, то у дипломатов все же хватило ума и благоразумия воздержаться от попыток заступиться за внесенный в то же пособие символ «Азова» – руну вольфсангель ( в просторечии «волчий крюк, он же «Идея Нации»).

Понятно, что в новых условиях, когда украинское руководство стремится к разрядке отношений с Россией, украинские ультраправые будут и дальше становиться удобными для власти козлами отпущения, на фоне которых команда Зеленского будет выглядеть «послами мира и доброй воли». Тем более, что при желании власти и спецслужб и количестве накопленного на «героев нации» уголовного компромата, можно легко раскрутить не один десяток громких процессов аналогичных «делу Шеремета».

Да и украинские правозащитники стараются – распространяемая ими информация проникает в западную прессу. Вот уже и послы ряда стран недвусмысленно говорят о недопустимости не только героизации исторических коллаборантов и националистов семидесятилетней давности, но и все чаще поднимают вопрос о необходимости устранения непропорционального их реальному общественному весу присутствия современных ультраправых и неонаци в политической повестке Украины.

В частности, как свидетельствуют еврейские источники, именно с этим вопросом был связан отказ президенту Зеленскому, приглашенному на проводимый в Израиле форум в память Холокоста и 75-летия освобождения концлагеря Аушвиц, в выступлении на этом мероприятии. «Нас не пригласили выступать. Но в любом случае я буду присутствовать на этой церемонии», — отметил Зеленский в интервью израильским СМИ.

Понятно, что такие сигналы из-за рубежа не могут остаться без последствий, даже делая поправку на известную бесхребетность «зеленой команды» и ее не раз зафиксированную наблюдателями склонность прогибаться перед ультраправыми.

В таких условиях высказанное на антифашистской акции требование расформировать «Азов» легко может быть подхвачено политическим мейнстримом. Исключать такой вариант развития событий нельзя. На самом ведь деле большинство украинских политиков не относящихся к условному правонационалистическому лагерю побаиваются этих вооруженных ультраправых и рады будут найти формальный повод, чтобы от них избавиться.

Вот потому-то Билецкого так испугал один маленький плакат на малочисленной акции в Киеве.