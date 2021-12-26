Бабло и бесовщина – антирелигиозный хайп стал культом

«Когда Бога нет, то всё дозволено». Это из Достоевского. Обратное, как мы помним, тоже верно.

Мы живём в странное время. Люди верующие назвали бы его апокалиптическим и процитировали что-нибудь из Откровения Иоанна Богослова. Но даже для тех, кто его не читал, очевидно: время, когда люди не могли жить без Бога, без Церкви, безвозвратно ушло.

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Огюст Конт писал, что на смену эпохе теологической придёт эпоха научная. Речь, конечно же, шла о Европе, о США и во многом о России. И так, действительно, произошло. Но в какой момент? Когда наука вытеснила религию? И что произошло с последней?

То, что мы наблюдаем сейчас, сильно напоминает пляски на костях христианской Церкви. Заметьте, происходит это тогда, когда с другой стороны, на Востоке, наоборот, наблюдается тотальная исламизация. Возможно, одно подпитывает другое. Вполне возможно.

Но, так или иначе, институт Церковь обесценили, а после перешли и к Вере. Пелевин пишет: «Бог умер. Ницше / Ницше умер. Бог». На чью сторону тут встаёт современный человек? Полагаю, что во многом он вытесняет Бога из сознания, дабы занять там его место. Человек хочет быть мерилом всего и вся. Ему видится, что так он, как ему втюхивают то в модных проспектах, контролирует собственную судьбу, управляют ею. На самом же деле, он полностью раболепен. За счёт чего? «Определённо, тщеславие – самый любимый из моих грехов», – говорил Аль Пачино в прекрасной ленте «Адвокат дьявола».

Это – немного философии. Впрочем, весьма жизненной. Но что на практике? Мы живём в пророческом романе Достоевского «Бесы». Запад в своей масскультовой версии поиздевался над Церковью и Богом. Там даже в фильмах ужасах вампиры больше не боятся крестов и Библий. Слишком архаично. А Собор Парижской Богоматери, в котором «очень удачно и кстати» случился пожар, собираются превратить в религиозный Диснейленд.

Ну так а что в России? Атака на Церковь и Веру началась – показательный старт был дан – с мракобесного выступления Pussy Riot в Храме Христа Спасителя. И понеслось! Уходящий год был отмечен целой чередой скандалов, те шли валом, где атаковали Церковь. Одни делали это согласно «целевой программе», а другие – ради хайпа, следуя трендам.

Вот и под новогодний праздник расчехлился Артемий Лебедев. Человек любит получать деньги от государства, но при этом пытается играть в независимого персонажа. Удобно это делать, в том числе, атакуя Церковь. И Артемий наговорил в её адрес мерзостей – так яростно, что теперь его проверяют соответствующие структуры.

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Дойдёт ли до суда? У Лебедева есть свои покровители очень высокого ранга. И вот тут начинается самое интересное. Именно оттуда, из верхов, из одной из башен влияния, идёт мощнейшая атака на фундаментальную основу русского общества – на православную веру. Подаётся это под модным соусом: мол, смотрите, как забавно и как хорошо быть вне Бога, но в реальности это часть политической игры, призванной выбить основание из-под ног всего народа.

Вопрос: как противоборствовать этому? На краткосрочной перспективе исключительно юридически. На долгосрочной – пора наконец принять концепцию, доктрину, называйте, как хотите, в которой будет чётко прописана реализация просвещения для общества, напоминающего слепца, идущего на писк гаджета. Пока же мы убиваем образование, религию, а то, что подаётся под ними, напоминает в своём как бы патриотическом угаре диверсию и вредительство. Ведь думаешь: ну, как можно быть столь топорно-ломовыми, дабы обесценивать всю русскую культуру, основанную на христианстве?

Пока не будет мощного щита против бесов, они будут лезть изо всех дыр. Под заказ или просто так. Неважно, как их станут звать при этом. И да, странно, что подобное мракобесие не помешает им получать правительственные заказы и пировать за счёт государства. А что там у нас в Конституции сказано насчёт его, этого самого государства, связи с Богом и Православием? Хм, так это вы о чём и о ком всё говорили?