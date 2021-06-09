Байден издал указ о санкциях в отношении противников американской политики на Балканах

09.06.2021, Белград, Алексей Топоров

Президент США Джо Байден издал «Указ о блокировании собственности и приостановлении въезда в Соединенные Штаты некоторых лиц, способствующих дестабилизирующей ситуации на Западных Балканах».

Это грубое вмешательство в дела балканских стран стало дополнением к колониальному «Уведомлению о продолжении чрезвычайного положения в отношении Западных Балкан», выпущенному Байденом 26 июня.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», соответствующий указ опубликован на сайте Белого дома. В нем сказано, что США может наказать санкциями на имущество, финансы и въезд в страну любых лиц, в отношении которых Министерство финансов в консультации с Государственным департаментом определит, что они «несут ответственность или являются соучастниками, прямо или косвенно участвуют в действиях или политике, которые угрожают миру, безопасности, стабильности или территориальной целостности любого региона или страны на Западных Балканах, подрывая демократические процессы и институты в регионе».

Документ позволяет блокировать и замораживать любую собственность и финансы этих лиц, находящиеся в США, а также запрещать им въезд в эту страну. Указывается, что под действие указа подпадают нарушения Преспанского соглашения между Северной Македонией, Охридское соглашение между руководством Македонии и албанскими сепаратистами, Дейтонские соглашения по Боснии и Герцеговине, решения Совета по выполнению Мирного соглашения в БиГ и Верховного представителя по БиГ, приговоры Международного трибунала по бывшей Югославии и Резолюция Совета Безопасности ООН 1244.

Самое занятное, что США сами постоянно нарушают Резолюцию 1244, признающую суверенитет Белграда над Косово, вооружая косовских боевиков, а также Дейтонские соглашения, отбирая прописанные в них суверенные права Республики Сербской.