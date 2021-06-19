19.06.2021, Тбилиси, Леван Лежава
 
Авторская колонка, Грузия, Дзен, Политика, Россия, США, Украина
Просмотров:

Байден не вспомнил про Грузию. Забудет и Крым?

Новости УкраиныБывший посол Соединенных Штатов в Москве Майк Макфол, считающийся на родине одним из авторитетнейших...

Бывший посол Соединенных Штатов в Москве Майк Макфол, считающийся на родине одним из авторитетнейших специалистов по России, решил напомнить миру о себе в связи со встречей Владимира Путина и Джо Байдена. По поводу состоявшей в Женеве встречи известный «кремлевед» и по совместительству русофоб буквально забил в тревожный набат. Он отметил, что десять лет назад на встрече Байдена и Путина тема Грузии была главной, а вот на последней встрече лидеров США и РФ вопрос «оккупации Грузии» не обсуждался вообще.

Запад, как известно, уже давно превратил Грузию и Украину в своеобразного антироссийского сиамского близнеца. Поэтому, «опасаясь» за Грузию, Макфол просто не может не «опасаться» и за Украину. Вдруг произойдет такой кошмар, что американские «ястребы» (хотя необходимо признать, что «голубей» в Конгрессе практически не осталось) забудут про Крым:

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Это происходит, когда Запад забывает прошлое и сосредотачивается на будущем. Грузия была главной темой на последней встрече Байдена и Путина десять лет назад. Сейчас никто не рассматривает оккупацию. Меня беспокоит такая же судьба вопроса Крыма».

Вот эта макфоловская цитата самым серьезным образом заставляет усомниться в его интеллектуальных возможностях. Вообще непонятно, чего он конкретно хочет от Запада? Чтобы Запад забыл будущее и сосредоточился на прошлом?

Если кого-то в мире и может заботить вопрос «оккупации», то таковым и в первую, и последнюю очередь является население Абхазии, Южной Осетии и Крыма. Это ведь они, а не Макфол и его подельники, страдают под «жестокой пятой оккупантов». Но они почему-то, в отличие от так радеющего за них Макфола, себя ни оккупированными, ни страдальцами не считают. А ведь кроме них, на их родной земле, никто и права не имеет заикнуться об оккупации.


Разумеется, свое слово сказал и министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани:

«В течение всего этого последнего времени, всегда одним из главных приоритетов нашей деятельности является то, чтобы Грузия всегда была на передней позиции в повестке дня отношений Соединенных Штатов Америки с Россией».

То есть правящий в Грузии политикум открыто признает, что в конфликте между США и Россией, Грузия должна быть на передовой позиции, прикрывая собой своего стратегического партнера.

Почему грузинские марионетки, с лакейской покорностью угождающие хозяину, считают себя его партнерами, объяснить смогут только опытные психиатры.

А пока самая главная задача главы грузинского МИДа – просить всех подряд, независимо от ранга или саммита, постоянно напоминать всем, что у грузинских властей существует такая проблема. Чтобы все знали, что там-то и там-то живут Бобчинский и Добчинский.

Что касается встречи Джо Байдена и Владимира Путина, Залкалиани пояснил, что на совместной пресс-конференции был заявлен важный посыл, что Соединенные Штаты Америки не бросят своих союзников, включая Грузию.

Вот это уже даже не смешно. Даже не очень далекий от политики человек прекрасно знает, с какой легкостью американцы бросают своих союзников, как только те перестают быть нужными.

Главный принцип англосаксонской стратегии сформулирован давно: союзники – ничто, интересы – все! Именно они придумали сравнение союзника с бумажной салфеткой – полезен, но после употребления выбрасывается. И Грузия их интересует в банально утилитарном плане – какой ущерб она может нанести России?

Какую цену она заплатит за нанесение этого ущерба, ее «стратегических партнеров» не интересует. Бумажная салфетка свою роль выполнила.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Май  
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930 

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть