Байден не вспомнил про Грузию. Забудет и Крым?

19.06.2021, Тбилиси, Леван Лежава

Новости Украины

Бывший посол Соединенных Штатов в Москве Майк Макфол, считающийся на родине одним из авторитетнейших специалистов по России, решил напомнить миру о себе в связи со встречей Владимира Путина и Джо Байдена. По поводу состоявшей в Женеве встречи известный «кремлевед» и по совместительству русофоб буквально забил в тревожный набат. Он отметил, что десять лет назад на встрече Байдена и Путина тема Грузии была главной, а вот на последней встрече лидеров США и РФ вопрос «оккупации Грузии» не обсуждался вообще.

Запад, как известно, уже давно превратил Грузию и Украину в своеобразного антироссийского сиамского близнеца. Поэтому, «опасаясь» за Грузию, Макфол просто не может не «опасаться» и за Украину. Вдруг произойдет такой кошмар, что американские «ястребы» (хотя необходимо признать, что «голубей» в Конгрессе практически не осталось) забудут про Крым:

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Это происходит, когда Запад забывает прошлое и сосредотачивается на будущем. Грузия была главной темой на последней встрече Байдена и Путина десять лет назад. Сейчас никто не рассматривает оккупацию. Меня беспокоит такая же судьба вопроса Крыма».

Вот эта макфоловская цитата самым серьезным образом заставляет усомниться в его интеллектуальных возможностях. Вообще непонятно, чего он конкретно хочет от Запада? Чтобы Запад забыл будущее и сосредоточился на прошлом?

Если кого-то в мире и может заботить вопрос «оккупации», то таковым и в первую, и последнюю очередь является население Абхазии, Южной Осетии и Крыма. Это ведь они, а не Макфол и его подельники, страдают под «жестокой пятой оккупантов». Но они почему-то, в отличие от так радеющего за них Макфола, себя ни оккупированными, ни страдальцами не считают. А ведь кроме них, на их родной земле, никто и права не имеет заикнуться об оккупации.

Разумеется, свое слово сказал и министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани:

«В течение всего этого последнего времени, всегда одним из главных приоритетов нашей деятельности является то, чтобы Грузия всегда была на передней позиции в повестке дня отношений Соединенных Штатов Америки с Россией».

То есть правящий в Грузии политикум открыто признает, что в конфликте между США и Россией, Грузия должна быть на передовой позиции, прикрывая собой своего стратегического партнера.

Почему грузинские марионетки, с лакейской покорностью угождающие хозяину, считают себя его партнерами, объяснить смогут только опытные психиатры.

А пока самая главная задача главы грузинского МИДа – просить всех подряд, независимо от ранга или саммита, постоянно напоминать всем, что у грузинских властей существует такая проблема. Чтобы все знали, что там-то и там-то живут Бобчинский и Добчинский.

Что касается встречи Джо Байдена и Владимира Путина, Залкалиани пояснил, что на совместной пресс-конференции был заявлен важный посыл, что Соединенные Штаты Америки не бросят своих союзников, включая Грузию.

Вот это уже даже не смешно. Даже не очень далекий от политики человек прекрасно знает, с какой легкостью американцы бросают своих союзников, как только те перестают быть нужными.

Главный принцип англосаксонской стратегии сформулирован давно: союзники – ничто, интересы – все! Именно они придумали сравнение союзника с бумажной салфеткой – полезен, но после употребления выбрасывается. И Грузия их интересует в банально утилитарном плане – какой ущерб она может нанести России?

Какую цену она заплатит за нанесение этого ущерба, ее «стратегических партнеров» не интересует. Бумажная салфетка свою роль выполнила.