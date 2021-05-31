Байден предложит Путину разменять Белоруссию на Украину – прогноз

31.05.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

На грядущей встрече с президентом России Владимиром Путиным его американский коллега Джо Байден может предложит закрепить Минск в зоне российских интересов, а Киев – в западной.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил киевский политолог Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом, эксперт подчеркнул, что у российского лидера есть свои «карты в рукаве», и он вряд ли согласится на такой размен.

«Я могу предположить, что Байден будет предлагать некий размен Белоруссии на Украину, что признаются интересы России в Белоруссии, что это для них ключевая страна. Но Украина тогда – преимущественно интересы Запада. Но я не думаю, что на этом может быть достигнуто какое-то соглашение. Но то, что будет зондироваться на переговорах, возможно, это не в паре Байден-Путин, а в паре Лавров-Блинкен, будет зондироваться тема рассматривать отношения с Украиной и Белоруссией в паре, не исключено, в один узел. Но для России это невыгодно. Россия может другие узлы предложить рассматривать», – заявил Джангиров.