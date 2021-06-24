Байден решил договариваться с Россией, потому что с Китаем это невозможно

Еще одна встреча президентов России и США должна состояться до конца этого года.

Такой прогноз в интервью youtube-каналу PolitWera сделал украинский политолог Дмитирий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне кажется, что будет еще встреча в конце года. Вот они встретились, хорошо, что было совместное заявление, но, по сути, оно пустое. А вот если они подпишут какой-то документ, это будет свидетельствовать о том, что происходит разрядка», – сказал Джангиров.

Он предполагает, что это будет соглашение в области кибербезопасности. Именно на его подготовку стороны взяли тайм-аут в полгода.

«Интересно сейчас наблюдать за взаимоотношениями США и России. Мне кажется «коллективный Байден» решил договариваться с Россией не западной. Раньше считалось, что чем больше России принимает западные институции и ценности, тем проще с ней будет договориться. А если это не получается, надо ее сильнее склонять.

А теперь Байден решил, что вот какая есть – надо договариваться, и есть возможность решить достаточно много проблем. А с Китаем – нельзя. Не потому что нет желания решить мирно, а потому, что действуют законы капитализма: если две страны имеют 40% мирового ВВП, а контролируют две трети, тесно им на этом глобусе», – сказал Джангиров.