24.06.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Политика, Россия, США
Просмотров:

Байден решил договариваться с Россией, потому что с Китаем это невозможно

Еще одна встреча президентов России и США должна состояться до конца этого года. Такой...

Еще одна встреча президентов России и США должна состояться до конца этого года.

Такой прогноз в интервью youtube-каналу PolitWera сделал украинский политолог Дмитирий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«Мне кажется, что будет еще встреча в конце года. Вот они встретились, хорошо, что было совместное заявление, но, по сути, оно пустое. А вот если они подпишут какой-то документ, это будет свидетельствовать о том, что происходит разрядка», – сказал Джангиров.

Он предполагает, что это будет соглашение в области кибербезопасности. Именно на его подготовку стороны взяли тайм-аут в полгода.

«Интересно сейчас наблюдать за взаимоотношениями США и России. Мне кажется «коллективный Байден» решил договариваться с Россией не западной. Раньше считалось, что чем больше России принимает западные институции и ценности, тем проще с ней будет договориться. А если это не получается, надо ее сильнее склонять.

А теперь Байден решил, что вот какая есть – надо договариваться, и есть возможность решить достаточно много проблем. А с Китаем – нельзя. Не потому что нет желания решить мирно, а потому, что действуют законы капитализма: если две страны имеют 40% мирового ВВП, а контролируют две трети, тесно им на этом глобусе», – сказал Джангиров.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Май  
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930 

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть