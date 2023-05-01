Бахмутовцы: будет и на нашей Топталовке праздник!

Валерий Пайков .  
01.05.2023 21:25
  (Мск) , Донецк
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Авторская колонка, Война, Дзен, Донбасс, Общество, Россия, Украина


Одним из самых любимых мест для жителей Бахмута издавна была центральная площадь. Красивая, уютная, вымощенная брусчаткой.

Посреди нее находился красивейший старинный дом культуры, по бокам – здания еще царской и сталинской построек, которые, как известно, были очень надежными, поистине на века.

Одним из самых любимых мест для жителей Бахмута издавна была центральная площадь. Красивая, уютная,...

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С огромными комнатами и окнами, высокими потолками и уютными дворами, любовно обустроенными руками их жильцов. Здесь имелись и беседки, и клумбы с цветочками, и удобные лавочки для неторопливых разговоров стариков и старушек, и столы для доминошников с шахматистами.

Впрочем, подобные дворы были достопримечательностями многих здешних улиц. Попадая в них, ты сразу понимал, что давняя песня «Ах, как хочется ворваться, ах, как хочется вернуться в городок!..» весьма сочетается именно с Бахмутом…

А еще на этой площади (ее прежние официальные названия – Торговая, Свободы и др.) и примыкающей к ней части улицы Мира (быв. Большая Харьковская, Артема и др.), тоже в старинных домах, с колоннами и без, располагались: краеведческий музей, редакция местной газеты «Вперед», центральная гостиница, магазины, кафешки, ресторан, универмаг, горсовет, чуть поодаль – рынок… Короче, очень удобная инфраструктура, а главное – притягательное место для гуляний, свиданий, отдыха…

В выходные и праздничные дни здесь собиралось много горожан. По данной причине юморной народ издавна прозвал сие место Топталовкой.

Посмотрите на кадры кинохроники, приведенные ниже. Там показано, как горожане веселятся на Топталовке в 1970 году, очевидно, на 1 мая, в день Международной солидарности трудящихся.

Данный праздник был для них не простой формальностью, не просто поводом для пьянки. Отнюдь. Здешние люди чувствовали себя к нему очень причастными. Поскольку являлись людьми труда, как и большинство представителей рабочего Донбасса.

– Сегодня тоже 1 Мая… – с грустью говорит корреспонденту ПолитНавигатора пожилой бахмутовец Арсений, сумевший недавно, при помощи «вагнеровцев», выбраться из развалин родного города в ДНР. – На Топталовке в этот день всегда было очень празднично и многолюдно. Собирались работяги с заводов – «Цветмета», «Победы труда» и других, с предприятий, фабрик, соляных соледарских шахт… И устраивали народные гуляния. Конечно, простые, под гармошку… Мы ведь люди простые. Ну, молодежь веселилась под свои, как говорится, ритмы. Но как-то все было, знаете, по-доброму, как-то все едино… Даже после Майдана не случилось у нас такого безумия, как по всей остальной Украине, такой межнациональной ненависти. Вот за это укронацисты и ненавидят нас. И потому после начала СВО, с апреля прошлого года, понаехали сюда с западенщины и начали город изнутри крошить. А ведь большинство из них – бездельники, натуральные тунеядцы. Ничего не умеют, работать не желают, только мародерят и присваивают чужое. Впрочем, чему тут удивляться? Ведь у них никакой промышленности, кроме «легонькой», никогда не было. Они всегда были нахлебниками на нашей шее, эти «великопанские» галичане. Обзывали, оскорбляли нас, но не чурались жировать за наш счет. А мы, Донбасс, их всегда содержали, как и бОльшую часть Украины. Вот теперь за это и получаем «благодарность»…

Сегодня «Топталовки», столь любимой жителями старинной донбасской жемчужины, больше нет. Как и городского центра, и практически – всего города.

Те самые «высококультурные» галичане и прочие национал-патриоты постарались. Остались только сплошные развалины, вывороченные с землей мостовые, груды кирпичей, палок, арматуры… Расстрелянные и взорванные «укрогероями» автомобили, автобусы, троллейбусы…

Но самое страшное – Бахмут стал территорией ужасных людских трагедий. Тысяч смертей, потери близких людей, родных очагов, разлучения семей, без вести пропавших родственников…

Просьбы сообщить о них хоть какие-нибудь весточки, как и прежде, являются главным содержанием местных пабликов.

«Разыскиваю Кравченко Александра Александровича, 1986 г.р., пропал в Соледаре. Увели военные с другими ребятами (всего 9 человек). Нигде нет информации…»

«Ищем Яковлева Владимира Владимировича, 02.07.1960 г.р. Связь потерялась после нового года…»

«Ищу своих родных: Малковскую Ольгу Ивановну, Бруско Ирину Александровну, Подзерко Юрия Афанасьевича. Находились в Бахмуте, в подвале по улице Полевой…»

Таких обращений – сотни. А еще люди сообщают о том, как украинские «защитники» мародерствуют, грабят, глумятся над мирным населением и уничтожают его.

– Они выгоняют людей на улицы и устраивают в их квартирах огневые точки, – продолжает Арсений. – Одной из женщин пуля попала в бедро – это так «резвился» пьяный укропский стрелок. Для них все, кто не уехал внутрь Руины, – «ждуны». И вот они изгоняют их, захватывают жилища, наваливают там возле окон подушки, мебель, все, что под рукой, чтобы вести огонь. А потом, оставляя дома, минируют их. Очень много взрывов снизу, с первых этажей и из подвалов. Это не прилеты российской артиллерии, нет. Это укропы оставляют за собой выжженную землю. Представляете? Сжигают каждый метр! Например, в западном районе, вблизи бывшей воинской части, стоял красивый многоэтажный дом с муралом – на днях взорвали напрочь…

В роликах, опубликованных в соцсетях, показаны взломанные и ограбленные квартиры, дома, гаражи. Практически весь автотранспорт украинскими нацистами «реквизирован». Не взяли только тот, что повредили, когда взрывали ворота боксов.

Люди, выжившие в Бахмуте, массово рассказывают о том, что Украина угоняла их детей, а наемники, развлекаясь, стреляли по женщинам и старикам. Украинские снайперы такое творят постоянно – несомненно, просто из ненависти к русским, в бессильной злобе.

А еще всушники, по свидетельствам бойцов ЧВК «Вагнер», разработали хитрый план, который заключается в следующем: два украинских подразделения начинают имитировать бой, и под звуки выстрелов, когда нет лишних глаз, вывозят награбленное имущество на украденной технике. Ведь их уже почти выжали из города. И они решили оставить за собой вместо него сплошное пепелище.

Вот что повествует еще один спасшийся бахмутовец, бывший хозяин СТО по имени Дмитрий, о том, как при помощи дронов нацисты определяли, где прячутся местные жители, и как потом расправлялись с ними:

«Когда нас выводили, снайпер «щелкал» по нам из детского садика. Потом появился квадрокоптер, он засек нас, и начали на нас «минами класть»… А вообще я от начала и до конца видел, что вытворялось в городе. [Украинцы] стреляли по нему. Из минометов, разбивали пушками. Сначала были «зажигалки». На нашем районе испытали эти зажигательные бомбы. Это страшно. Это было в июле [2022]. Столько домов погорело! А пресса ср…ная украинская ждала, пока начнут тушить. Там, где их пресса, там будет гадость. Показывали на камеру, будто это русские сделали. Их заранее предупредили, где все это будет. Они сидят и ждут, по часам, когда подъезжать и снимать на камеру. Я сам все это видел. Их хотели там отлупить, эту прессу, но с ними были вояки, кто же полезет против автомата? И такая фигня была по всему городу. Например, возле магазинга «Алло» они зажгли здание, и тут же пресса появилась. А еще, например, железнодорожная техника без всякого прилета вдруг «случайно» загорелась – и тут же пресса…»

А тем временем украинские садисты готовятся к контрнаступлению и новым убийствам. И благословляют их на это попы из ПЦУ. Посмотрите, как один из них «освящает» HIMARS с нацистской символикой. Но бахмутовцы все равно верят: победа будет за ними, за Россией, за правдой.

– Будет и на нашей Топталовке праздник, – говорит Арсений. – Очень хочу в это верить. Хотя, конечно, когда вижу, что твари нацистские и зеленско-хабадские сотворили с моей родиной, волосы дыбом встают…

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