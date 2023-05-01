Бахмутовцы: будет и на нашей Топталовке праздник!

Одним из самых любимых мест для жителей Бахмута издавна была центральная площадь. Красивая, уютная, вымощенная брусчаткой.

Посреди нее находился красивейший старинный дом культуры, по бокам – здания еще царской и сталинской построек, которые, как известно, были очень надежными, поистине на века.

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С огромными комнатами и окнами, высокими потолками и уютными дворами, любовно обустроенными руками их жильцов. Здесь имелись и беседки, и клумбы с цветочками, и удобные лавочки для неторопливых разговоров стариков и старушек, и столы для доминошников с шахматистами.

Впрочем, подобные дворы были достопримечательностями многих здешних улиц. Попадая в них, ты сразу понимал, что давняя песня «Ах, как хочется ворваться, ах, как хочется вернуться в городок!..» весьма сочетается именно с Бахмутом…

А еще на этой площади (ее прежние официальные названия – Торговая, Свободы и др.) и примыкающей к ней части улицы Мира (быв. Большая Харьковская, Артема и др.), тоже в старинных домах, с колоннами и без, располагались: краеведческий музей, редакция местной газеты «Вперед», центральная гостиница, магазины, кафешки, ресторан, универмаг, горсовет, чуть поодаль – рынок… Короче, очень удобная инфраструктура, а главное – притягательное место для гуляний, свиданий, отдыха…

В выходные и праздничные дни здесь собиралось много горожан. По данной причине юморной народ издавна прозвал сие место Топталовкой.

Посмотрите на кадры кинохроники, приведенные ниже. Там показано, как горожане веселятся на Топталовке в 1970 году, очевидно, на 1 мая, в день Международной солидарности трудящихся.

Данный праздник был для них не простой формальностью, не просто поводом для пьянки. Отнюдь. Здешние люди чувствовали себя к нему очень причастными. Поскольку являлись людьми труда, как и большинство представителей рабочего Донбасса.

– Сегодня тоже 1 Мая… – с грустью говорит корреспонденту ПолитНавигатора пожилой бахмутовец Арсений, сумевший недавно, при помощи «вагнеровцев», выбраться из развалин родного города в ДНР. – На Топталовке в этот день всегда было очень празднично и многолюдно. Собирались работяги с заводов – «Цветмета», «Победы труда» и других, с предприятий, фабрик, соляных соледарских шахт… И устраивали народные гуляния. Конечно, простые, под гармошку… Мы ведь люди простые. Ну, молодежь веселилась под свои, как говорится, ритмы. Но как-то все было, знаете, по-доброму, как-то все едино… Даже после Майдана не случилось у нас такого безумия, как по всей остальной Украине, такой межнациональной ненависти. Вот за это укронацисты и ненавидят нас. И потому после начала СВО, с апреля прошлого года, понаехали сюда с западенщины и начали город изнутри крошить. А ведь большинство из них – бездельники, натуральные тунеядцы. Ничего не умеют, работать не желают, только мародерят и присваивают чужое. Впрочем, чему тут удивляться? Ведь у них никакой промышленности, кроме «легонькой», никогда не было. Они всегда были нахлебниками на нашей шее, эти «великопанские» галичане. Обзывали, оскорбляли нас, но не чурались жировать за наш счет. А мы, Донбасс, их всегда содержали, как и бОльшую часть Украины. Вот теперь за это и получаем «благодарность»…

Сегодня «Топталовки», столь любимой жителями старинной донбасской жемчужины, больше нет. Как и городского центра, и практически – всего города.

Те самые «высококультурные» галичане и прочие национал-патриоты постарались. Остались только сплошные развалины, вывороченные с землей мостовые, груды кирпичей, палок, арматуры… Расстрелянные и взорванные «укрогероями» автомобили, автобусы, троллейбусы…

Но самое страшное – Бахмут стал территорией ужасных людских трагедий. Тысяч смертей, потери близких людей, родных очагов, разлучения семей, без вести пропавших родственников…

Просьбы сообщить о них хоть какие-нибудь весточки, как и прежде, являются главным содержанием местных пабликов.

«Разыскиваю Кравченко Александра Александровича, 1986 г.р., пропал в Соледаре. Увели военные с другими ребятами (всего 9 человек). Нигде нет информации…»

«Ищем Яковлева Владимира Владимировича, 02.07.1960 г.р. Связь потерялась после нового года…»

«Ищу своих родных: Малковскую Ольгу Ивановну, Бруско Ирину Александровну, Подзерко Юрия Афанасьевича. Находились в Бахмуте, в подвале по улице Полевой…»

Таких обращений – сотни. А еще люди сообщают о том, как украинские «защитники» мародерствуют, грабят, глумятся над мирным населением и уничтожают его.

– Они выгоняют людей на улицы и устраивают в их квартирах огневые точки, – продолжает Арсений. – Одной из женщин пуля попала в бедро – это так «резвился» пьяный укропский стрелок. Для них все, кто не уехал внутрь Руины, – «ждуны». И вот они изгоняют их, захватывают жилища, наваливают там возле окон подушки, мебель, все, что под рукой, чтобы вести огонь. А потом, оставляя дома, минируют их. Очень много взрывов снизу, с первых этажей и из подвалов. Это не прилеты российской артиллерии, нет. Это укропы оставляют за собой выжженную землю. Представляете? Сжигают каждый метр! Например, в западном районе, вблизи бывшей воинской части, стоял красивый многоэтажный дом с муралом – на днях взорвали напрочь…

В роликах, опубликованных в соцсетях, показаны взломанные и ограбленные квартиры, дома, гаражи. Практически весь автотранспорт украинскими нацистами «реквизирован». Не взяли только тот, что повредили, когда взрывали ворота боксов.

Люди, выжившие в Бахмуте, массово рассказывают о том, что Украина угоняла их детей, а наемники, развлекаясь, стреляли по женщинам и старикам. Украинские снайперы такое творят постоянно – несомненно, просто из ненависти к русским, в бессильной злобе.

А еще всушники, по свидетельствам бойцов ЧВК «Вагнер», разработали хитрый план, который заключается в следующем: два украинских подразделения начинают имитировать бой, и под звуки выстрелов, когда нет лишних глаз, вывозят награбленное имущество на украденной технике. Ведь их уже почти выжали из города. И они решили оставить за собой вместо него сплошное пепелище.

Вот что повествует еще один спасшийся бахмутовец, бывший хозяин СТО по имени Дмитрий, о том, как при помощи дронов нацисты определяли, где прячутся местные жители, и как потом расправлялись с ними:

«Когда нас выводили, снайпер «щелкал» по нам из детского садика. Потом появился квадрокоптер, он засек нас, и начали на нас «минами класть»… А вообще я от начала и до конца видел, что вытворялось в городе. [Украинцы] стреляли по нему. Из минометов, разбивали пушками. Сначала были «зажигалки». На нашем районе испытали эти зажигательные бомбы. Это страшно. Это было в июле [2022]. Столько домов погорело! А пресса ср…ная украинская ждала, пока начнут тушить. Там, где их пресса, там будет гадость. Показывали на камеру, будто это русские сделали. Их заранее предупредили, где все это будет. Они сидят и ждут, по часам, когда подъезжать и снимать на камеру. Я сам все это видел. Их хотели там отлупить, эту прессу, но с ними были вояки, кто же полезет против автомата? И такая фигня была по всему городу. Например, возле магазинга «Алло» они зажгли здание, и тут же пресса появилась. А еще, например, железнодорожная техника без всякого прилета вдруг «случайно» загорелась – и тут же пресса…»

А тем временем украинские садисты готовятся к контрнаступлению и новым убийствам. И благословляют их на это попы из ПЦУ. Посмотрите, как один из них «освящает» HIMARS с нацистской символикой. Но бахмутовцы все равно верят: победа будет за ними, за Россией, за правдой.

– Будет и на нашей Топталовке праздник, – говорит Арсений. – Очень хочу в это верить. Хотя, конечно, когда вижу, что твари нацистские и зеленско-хабадские сотворили с моей родиной, волосы дыбом встают…