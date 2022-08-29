Балканы перед лицом надвигающегося хаоса

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Предстоящие потрясения, связанные с неумолимо надвигающимся мировым экономическим кризисом, заставляют лидеров стран Балканского полуострова принимать резкие решения. Порой, это выглядит, как беспомощная истерика…

Западные политики, как мантру, повторяют обвинения в адрес России. Мол, военная операция РФ по денацификации на Украине – всему виной. Экономические санкции США и ЕС, по их мнению, являлись лишь ответной мерой.

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Любой объективный аналитик согласится, что признаки глобального кризиса мировой экономики были заметны задолго до начала военных действий на территории Украины. Однако эти споры уже не существенны. Перед Европой, и прежде всего, её беднейшей частью – Балканами, со всей актуальностью, встает вопрос – не кто виноват, а что делать?

Болгары откровенно признают, что уровень инфляции в стране опередил рост заработной платы почти во всех секторах экономики, потребительские цены повысились на 10% в годовом исчислении, наблюдается обнищание домохозяйств. Об этом говорят результаты анализа Института рыночной экономики. Повышение цен превысило рост средней зарплаты на 4 % в мае и на 3,2 % в июне, а в холодные месяцы года эксперты прогнозируют еще более высокие цены на продукты питания, топливо и коммунальные услуги.

Один из выходов из ситуации предложил известный болгарский банкир, турецко- армянских кровей, Левон Ампарцумян. Приведу достаточно большую цитату из его опуса, размещенного на болгарском сайте «Стандарт»:

«Болгарские политики зашли слишком далеко, напугав нас – хаосом. Наши деньги станут дешевле. Мы сможем купить меньше вещей. Одна из вещей, которые мы можем сделать, – это подумать о том, что мы можем сэкономить в качестве стоимости энергии – на индивидуальном уровне, в компаниях… Если кто-то думает, что Путин не остановит наш газ зимой – он остановит его, потому что он в его руках! Вы должны потреблять меньше таких вещей, которые стоят дорого. Вы не должны покупать ненужные вещи…».

Ну, конечно, кому как не болгарскому коммерсанту знать о планах президента России! Звучит не только смешно, но очень нахально. В остальном, речь «эксперта», даже в деталях, напоминает заклинания немецкого канцлера Шольца, получившего колоритное прозвище – «ливерная колбаса», с легкой руки и небольшого ума украинского посла в Германии.

Что же касается болгарских властей, первоочередной задачей они сочли отправку дополнительного военного контингента на границу с Турцией, для борьбы с нелегальными мигрантами. Вероятно, дело это нужное, но на экономическую ситуацию в стране влияния не окажет. Большинство мигрантов используют Болгарию как транзитную территорию и бегут в более благополучные страны.

Одновременно все чаще звучат негодующие голоса в адрес и украинских беженцев. Таких сейчас в стране насчитывается – 155 тысяч человек. По официальным данным, трудоустроилось из них лишь около семи тысяч. Причем, по мнению специалистов, причина подобной ситуации в слишком высоких суммах, выплачиваемых украинцам в виде помощи.

Аналогичной политики придерживается и Словения. Заявление премьера этой страны, Миро Церара:

«Словения не позволит внеочередного гуманитарного транзита мигрантов в случае новой миграционной волны. Я хочу ясно заявить, что Словения будет строго защищать шенгенское пространство и четко применять законодательство ЕС на шенгенской границе с Хорватией», – заявил Церар, дополнив, что Словения и Австрия хотят ужесточения контроля внешних границ Европейского союза».

Такое заявление прозвучало в словенской столице Любляне во время переговоров с австрийским канцлером Кристианом Керном.

Греки поступают – более прагматично. Конечно, избавиться от «лишних ртов» в виде беженцев идея не плохая, но вряд ли существенно повлияет на общую экономическую ситуацию. Жители Северной Греции поступили проще: они каждую неделю едут в Болгарию за более дешевым топливом и продуктами.

Опросы греческих СМИ из пограничных пунктов показывают, что греки, проживающие в северной части страны, стремятся пополнять семейный бюджет болгарскими продуктами питания, потому что болгарские товары не только дешевле, но и лучшего качества. Очень скоро, судя по существующим тенденциям, цены в этих странах выровняются, и грекам придется искать другие способы выживания.

Сложнее всего, конечно, приходится сербам. Разгорающийся конфликт в Косово, очевидно, имеет внешнее происхождение. Одновременно чиновники из ЕС активно зазывают Сербию в свои ряды, обещая «кисельные реки и берега из сладких пряников». Комиссар по вопросам расширения ЕС Йоханнес Хан заявил, что на прошедшем в начале июля саммите в Париже, все европейские лидеры выразили свое одобрение расширению сообщества за счет Западных Балкан, дополнив, что Сербия является лидером в этом отношении.

«Вы можете быть уверенными в том, что мы поддержим намерения Сербии стать членом единой европейской семьи».

Сербский президент Александр Вучич пытается, сколько сил хватает, отбиваться от навязываемых «европейских ценностей». Он официально объявил об отмене запланированного на середину сентября в Белграде общеевропейского ЛГБТ-мероприятия «Европрайд».

«С согласия большинства членов кабинета министров и премьер-министра, парад гордости или как там это называется – отменён», — сказал Вучич на пресс-конференции.

Свое решение он объяснил предстоящей встречей лидеров инициативы «Открытые Балканы», а также кризисом в отношениях Сербии с Косово. Среди причин отмены мероприятия Вучич назвал угрозы со стороны ультраправых экстремистов и опасность столкновений, сказано в комментарии агенства Associated Press.

Очевидно, что неподатливость сербского лидера имеет и скрытый смысл. Сохраняя добрые отношения с Россией и поддерживая идею ментальной близости русского и сербского народов, он наверняка рассчитывает на братскую помощь РФ, прежде всего, в экономической сфере. Возможно, его тактика и окажется наиболее эффективной.

И только турецкий президент Реджеп Эрдоган продолжает свою хитрую игру на несколько фронтов, поставляя украинской стороне беспилотники Байрактар и одновременно предлагая России сотрудничество в области вооружений. Как долго ему удастся «скользить между капель», прогнозировать трудно. Тем более, что еще в начале августа инфляция в стране достигла рекордных 80%, а в столице Турции – Стамбуле, и вовсе, этот показатель – 99%! Тут и до народных волнений недалеко, и до очередных попыток военного переворота, с которым Эрдоган уже сталкивался в 2016 году…

Небывалый по своей силе экономический кризис начинает охватывать весь Балканский полуостров. Каким странам, и какой ценой, удастся его пережить, покажет время. Но то, что экономические потрясения приведут к существенным переменам в расстановке политических сил в регионе, сомнению не подлежит.