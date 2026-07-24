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Военный завод в Кирове, а также очередные склады Wildberries – в Петербурге и Крыму – были сожжены в ходе массового украинского налёта (более 500 дронов и ракеты) минувшей ночью. Бандеровcкие и западные СМИ смакуют кадры пожаров, снятые то ли несознательными гражданами, то ли агентурой, оказавшейся рядом в нужный момент.

Это уже четвёртая атака за неделю на объекты маркетплейса. Предоставляющие ВСУ данные для ударов американцы с восторгом пишут об ущербе «русскому Amazon». The New York Times обещает «катастрофические последствия» для малого бизнеса – вслед за дефицитом топлива, повышением налогов, разрывом логистических цепочек и т.п.

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Помогающая бойцам на СВО волонтер Анастасия Кашеварова описывает причину, по которой ВСУ ежедневно прорывают российскую оборону.

«Нет единой системы отслеживания БПЛА и передачи данных. Нет анализа маршрутов. Нет единого центра принятия решений, куда бы стекалась вся информация. Каждый регион выдыхает, когда БПЛА пролетают мимо и даже не пытаются их сбивать – оно нам надо? Не по нам же летит. И потом на утро – «Пронесло! Вайлдбериз разъе..бало, но главное не нас», «Фух, НПЗ расхерачило, но мы норм. Слава Богу». Нет, эта феодальная раздробленность, безответственность она аукнется очень сильно. Не назначен главный ответственный за эшелонированную оборону».

А вот в Киеве минувшей ночью воздушных тревог ни разу не объявлялось. В украинской столице, в отличие от Крыма, работает электротранспорт и уличное освещение. Вечером ожидается очередной митинг «соросят» в поддержку экс-министра Федорова с лозунгами о «русорезе». Террорист Роберт Бровди «Мадьяр» упивается безнаказанностью:

«Фиолетовый на болотах, как смесь проклятого триколора – соединение красного, синего и белого, становится глупым тоном. Сегодня от Симферополя и до Питера… А черви еще выясняют, почему… Мы устоим. Москва ляжет. Крым откормим и отстроим», – угрожает террорист.

Казалось бы, России самое время воспользоваться дефицитом боеприпасов Patriot. И ответить не просто «зеркально» по складам «Новой почты», «Розетки», «АТБ» или «Эпицентра», а, например, усложнить жизнь в элитных поселках бонз Зе-режима.

«Вопрос приказа. Было бы политическое решение», – указывает социолог Сергей Задумов.

Времени оттягивать решение не остаётся. Западные покровители бандеровцев больше не позволят России вести вялотекущую СВО. Кокаинист Зеленский не зря требовал от Кремля «энергетического перемирия», угрожая имеющейся возможностью ответа. К наступлению холодов ВСУ наверняка перейдут от маркетплейсов к попыткам погрузить в холод и темноту российские города. Причем, судя по возросшей дальности ударов, диверсии будут не обязательно в европейской части РФ.