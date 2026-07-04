«Насколько переменчива военная судьба». Что происходит с российским наступлением в Донбассе
Зе-пропаганда уверяет «громадян» в «остановке российского наступления», а тем временем ВС РФ к началу июля нарастили темпы продвижения, сумев занять важные укрепления бандеровцев.
Об этом в своём видеоблоге рассказал либеральный российский военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Российские военные много населённых пунктов заняли. В основном это Донбасс и южная часть фронта, но и в Харьковской области были продвижения: Украинское, Пискуновка, Малиновка, Новоскелеватое, Писанцы, Богодаровка, Ровное, Лесное, Копани и Новоселовка.
Это свидетельствует о том, насколько переменчива военная судьба. То в одну неделю вообще ничего, то сразу вот столько.
Российские войска в самом конце июня вдруг начали наращивать активность, наращивали не спеша, но вот – вышли на такой уровень, что уже столько занимают.
И если говорить о севере – это бои местного значения, но российская армия там продвигается неуклонно. Постоянно, очень-очень небольшими такими подвижками. Закрыт очень большой карман, украинское вклинение между Купянском узловым и Подолами», – указал Ширяев.
При этом сам Купянск возвращается под контроль российской армии.
«Точно так же, как и в Купянске, идет постепенное овладение Лиманом, там продолжается зачистка города. Украинская доля сокращается.
Но южнее происходит более интересное событие. Там со стороны Миньковки, в сторону Краматорска, войска перешли через сухой канал в Северский Донец-Донбасс, который вообще-то считался всегда хорошо укрепленным рубежом.
Это, кстати, вопрос вообще о преодолимости укрепленных рубежей. Вот так вот, надо было – и взяли. Они прошли, и заняли Малиновку и Тихоновку, оказавшись в 10 километрах от Краматорска.
И в результате, на западном берегу канала Северский Донец-Донбасс, образовался плацдарм», – обрисовал картину эксперт.
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