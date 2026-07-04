«Насколько переменчива военная судьба». Что происходит с российским наступлением в Донбассе

Максим Столяров.  
04.07.2026 14:52
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1236
 
Вооруженные силы, Дзен, Россия


Зе-пропаганда уверяет «громадян» в «остановке российского наступления», а тем временем ВС РФ к началу июля нарастили темпы продвижения, сумев занять важные укрепления бандеровцев.

Об этом в своём видеоблоге рассказал либеральный российский военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Зе-пропаганда уверяет «громадян» в «остановке российского наступления», а тем временем ВС РФ к началу...

«Российские военные много населённых пунктов заняли. В основном это Донбасс и южная часть фронта, но и в Харьковской области были продвижения: Украинское, Пискуновка, Малиновка, Новоскелеватое, Писанцы, Богодаровка, Ровное, Лесное, Копани и Новоселовка.

Это свидетельствует о том, насколько переменчива военная судьба. То в одну неделю вообще ничего, то сразу вот столько.

Российские войска в самом конце июня вдруг начали наращивать активность, наращивали не спеша, но вот – вышли на такой уровень, что уже столько занимают.

И если говорить о севере – это бои местного значения, но российская армия там продвигается неуклонно. Постоянно, очень-очень небольшими такими подвижками. Закрыт очень большой карман, украинское вклинение между Купянском узловым и Подолами», – указал Ширяев.

При этом сам Купянск возвращается под контроль российской армии.

«Точно так же, как и в Купянске, идет постепенное овладение Лиманом, там продолжается зачистка города. Украинская доля сокращается.

Но южнее происходит более интересное событие. Там со стороны Миньковки, в сторону Краматорска, войска перешли через сухой канал в Северский Донец-Донбасс, который вообще-то считался всегда хорошо укрепленным рубежом.

Это, кстати, вопрос вообще о преодолимости укрепленных рубежей. Вот так вот, надо было – и взяли. Они прошли, и заняли Малиновку и Тихоновку, оказавшись в 10 километрах от Краматорска.

И в результате, на западном берегу канала Северский Донец-Донбасс, образовался плацдарм», – обрисовал картину эксперт.

Метки: , ,

English version :: Читать на английском «Насколько переменчива военная судьба». Что происходит с российским наступлением в Донбассе

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить