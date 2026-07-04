Зе-пропаганда уверяет «громадян» в «остановке российского наступления», а тем временем ВС РФ к началу июля нарастили темпы продвижения, сумев занять важные укрепления бандеровцев.

Об этом в своём видеоблоге рассказал либеральный российский военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Российские военные много населённых пунктов заняли. В основном это Донбасс и южная часть фронта, но и в Харьковской области были продвижения: Украинское, Пискуновка, Малиновка, Новоскелеватое, Писанцы, Богодаровка, Ровное, Лесное, Копани и Новоселовка.

Это свидетельствует о том, насколько переменчива военная судьба. То в одну неделю вообще ничего, то сразу вот столько.

Российские войска в самом конце июня вдруг начали наращивать активность, наращивали не спеша, но вот – вышли на такой уровень, что уже столько занимают.

И если говорить о севере – это бои местного значения, но российская армия там продвигается неуклонно. Постоянно, очень-очень небольшими такими подвижками. Закрыт очень большой карман, украинское вклинение между Купянском узловым и Подолами», – указал Ширяев.