«Надежд на адекватность нет»: у турбо-укро-патриотов зачесались руки переименовать Одессу

Игорь Шкапа.  
03.07.2026 23:55
  (Мск) , Киев
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Вандализм, Дзен, Идиотизм, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Для Одессы не просматривается радостных перспектив в нынешней Украине.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Для Одессы не просматривается радостных перспектив в нынешней Украине. Об этом в эфире своего...

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Эксперт напомнил, что Одесса – «имперский проект».

«Одесса была третьим по величине городом Российской Империи. Киев тогда был захолустьем, столицей западного края. А Одесса – одни из ворот на южном направлении. Третий по величине город империи с населением 300-400 тысяч», – сказал эксперт.

По его мнению, этнически пестрый состав населения Одессы в те времена давал городу толчок для развития, но «нынешним украинским турбопатриотам это неведомо».

«До переименования в Хаджибей дело не дошло, но, судя по всему, руки чешутся. Пока оптимизма нет.
Может, на высшем уровне случится чудо – и придет человек с адекватным взглядом на природу вещей.
Но, честно говоря, наблюдая за потенциальными соискателями, надежд на это мало», – печально резюмировал Золотарев.

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English version :: Читать на английском «Надежд на адекватность нет»: у турбо-укро-патриотов зачесались руки переименовать Одессу

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