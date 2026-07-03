«Надежд на адекватность нет»: у турбо-укро-патриотов зачесались руки переименовать Одессу
Для Одессы не просматривается радостных перспектив в нынешней Украине.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Эксперт напомнил, что Одесса – «имперский проект».
«Одесса была третьим по величине городом Российской Империи. Киев тогда был захолустьем, столицей западного края. А Одесса – одни из ворот на южном направлении. Третий по величине город империи с населением 300-400 тысяч», – сказал эксперт.
По его мнению, этнически пестрый состав населения Одессы в те времена давал городу толчок для развития, но «нынешним украинским турбопатриотам это неведомо».
«До переименования в Хаджибей дело не дошло, но, судя по всему, руки чешутся. Пока оптимизма нет.
Может, на высшем уровне случится чудо – и придет человек с адекватным взглядом на природу вещей.
Но, честно говоря, наблюдая за потенциальными соискателями, надежд на это мало», – печально резюмировал Золотарев.
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