«Надежд на адекватность нет»: у турбо-укро-патриотов зачесались руки переименовать Одессу

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Для Одессы не просматривается радостных перспектив в нынешней Украине.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт напомнил, что Одесса – «имперский проект».

«Одесса была третьим по величине городом Российской Империи. Киев тогда был захолустьем, столицей западного края. А Одесса – одни из ворот на южном направлении. Третий по величине город империи с населением 300-400 тысяч», – сказал эксперт.

По его мнению, этнически пестрый состав населения Одессы в те времена давал городу толчок для развития, но «нынешним украинским турбопатриотам это неведомо».