Бартер для Зеленского. Чем заплатит Украина за «членство в член»

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Новости Украины

«Официально: Украина – кандидат в члены ЕС!» – оптимистично заголосили в унисон украинские паблики сегодня с утра. И снова выдали желаемое за действительное.

Мгновенная проверка в один клик выдала следующую новость из Брюсселя:

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«Еврокомиссия официально заявила, что рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз. Решение будут принимать лидеры ЕС 23 – 24 июня».

Как вы понимаете, последнее предложение тут ключевое. То есть, несмотря на позитивный для Киева смысл, речь все еще идет о рекомендации.

Вообще же вокруг украинского кандидатства в члены внутри ЕС разгорелась нешуточная подковерная борьба, отголоски которой доносятся до нас из скупых строчек официальных пресс-релизов. Вот, например, читаем:

«Издание Euоbserver со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ пишет, что Нидерланды обратились к Еврокомиссии с призывом тщательно прописать условия для дальнейшего приближения Украины к членству в ЕС. В частности, Еврокомиссию призывают прописать в своем выводе, какие реформы Украина должна будет осуществить в будущем. Нидерланды привели подробное описание того, что считают необходимыми критериями. В то же время в документе не выражается четкая позиция о том, как ЕС должен ответить на заявку Украины».

Тут стоит уточнить, что настаивающие на предварительной сдаче Киевом «кандидатского минимума» Нидерланды входят в немаленький клуб «украиноскептиков» внутри Евросоюза. С ними в этом вопросе солидарны венгры. Немцы – скорее да, но не прямо сейчас.

С другой стороны, позиции еврочленов по украинскому вопросу тоже подвижны. Так например, еще месяц назад в списке украиноскептиков была Дания. Еще неделю тому назад Bloomberg был крайне скептичен в отношении еврокандидатства Украины, ссылаясь именно на позицию датчан и голландцев.

Однако буквально вчера глава МИД этой страны Йеппе Кофод дал понять, что хоть Копенгаген и против кандидатского статуса Украины, однако поддержит это решение, если это сделает Еврокомиссия. Учитывая сегодняшний вердикт ЕК, по идее, Киев может рассчитывать 23 июня и на датский голос.

Неожиданно в пользу Украины высказалась и ранее отмалчивавшаяся Швеция.

«Только что участвовала в комитете по вопросам ЕС, где я сказала, что Швеция поддерживает Украину со статусом страны-кандидата с условиями», – написала сегодня министр иностранных дел Швеции Анн Линде в Twitter.

Правда, за кадром остались условия, которые наверняка выставит украинцам Стокгольм.

Однако куда больше на итоговое решение членов ЕС может повлиять озвученная вчера Макроном солидарная позиция Франции, ФРГ, Италии и, внезапно, Румынии (!) лидеры которых согласились таки дать Украине «членство в член», используя поддержанную Сергеем Лавровым знаковую оговорку российской телеведущей Ирады Зейналовой.

Что же могло так повлиять на резкое изменение позиций евротройки? Ведь еще неделю назад она излучала по поводу киевских европерспектив крайний пессимизм и пыталась всучить Зеленскому эрзац-заменитель в виде какого-то «альтернативного ЕС для особо одаренных», куда бы могла вступить Украина и ряд других постсоветских стран.

Если учесть многочисленные инсайды насчет реальной цели визита Шольца, Макрона и Драги в Киев, можно предположить, что речь идет о некоем бартере.

Зеленскому сейчас, на фоне проблем и неуспехов на фронте, позарез нужна какая-то яркая пиаровская перемога на внешнем фронте, погремушка, звон которой способен на некоторое время отвлечь внимание людей от воплей с фронта,

С другой стороны ЕС. Если хорошенько поразмыслить, то обещать ведь – не жениться. И сам по себе кандидатский статус вовсе не предполагает ни гарантированного приема в Союз, ни даже того, что это вообще когда-либо произойдет. Турция – «вечный кандидат в члены ЕС» – не даст соврать. А ведь у турок и государство не фанерное и экономика может дать фору многим действительным членам Евросоюза, да и военная машина такая, какая большинству европейцев и не снилась. А вот поди ж ты.

Это я к тому, что по здравому размышлению весь этот ажиотаж в гамлетовском стиле вокруг самого банального обещания еврожениха когда-нибудь расписаться с украинской невестой, выглядит натуральной бурей в стакане воды. В отличие от более чем серьезной войны, идущей на Украине прямо сейчас, и в отличие от надвигающегося на старушку Европу экономического, продовольственного и энергетического кризисов.

Так что нельзя исключить того, что немец, француз и итальянец банально обменяли пиар-жест, нужный Зеленскому, на какие-то жесты самого Зеленского, нужные уже европейцам.

Примерно на такие выводы наталкивает свежая публикация в немецкой Die Welt, согласно которой за кулисами переговоров в Киеве Зеленского настойчиво убалтывали пойти на уступки и «толкнули его за закрытую дверь, чтобы начать переговоры с Россией и работать над мирным решением в ближайшие месяцы».

Издание называет Макрона, Шольца и Драги «ядром новой коалиции реальных политиков в войне на Украине, выступающих за прагматичное и быстрое разрешение конфликта, не понимая, что он на самом деле означает».

Автор публикации в Welt довольно цинично, но верно подмечает, что обязательства по кандидатству в ЕС это просто красивый жест и они «никому ничего не стоят».

Welt подает все это как звенья одной цепи: и «мирный план Драги», который представила Италия три недели назад, и колебания Германии и Франции насчет поставок оружия Украине, несмотря на многочисленные призывы Киева о помощи. И даже слова Макрона во время его визита в Румынию, где он много говорил о необходимости переговоров между Киевом и Москвой, и очень – о военной помощи Киеву.

«Это создает огромный разрыв внутри ЕС. С одной стороны есть тройка политиков [Макрон, Шольц и Драги], вокруг которых, вероятно, сформируется большинство в Европе. С другой стороны — все те государства в странах Балтии, на востоке и юго-востоке ЕС, справедливо опасающиеся, что значительные достижения России в рамках быстрого мира могут побуждать Владимира Путина продолжить атаковать, чтобы воплотить свои сумасшедшие фантазии о великой Российской империи. Вопреки всем публичным заявлениям из Берлина, Брюсселя, Парижа и Вашингтона, Зеленский и украинский народ, к сожалению, совсем не свободны решать судьбу своей страны самостоятельно. Другие решают за вас. И визит тройки в Киев является началом этого процесса, который вероятно, поддержат и американцы», – подытоживает Welt.

Вместе с тем, российскому читателю не стоит обманываться: призывы договариваться совсем не означают каких-то реальных уступок России. «Мирный план Драги», с которым так носятся в Киеве, для Москвы просто оскорбителен и уже неактуален.

С другой стороны тот же Шольц совершенно четко и недвусмысленно заявил стоя рядом с Зеленским, что «мир на навязанных Москвой в одностороннем порядке условиях Путина и под диктовку Кремля невозможен», и Германия будет добиваться, чтобы Россия «отказалась от плана захватить часть Украины».

Ну а с третьей стороны, уже Макрон заявил, что Украина сама будет решать, в какой момент ей садиться за стол переговоров с Россией. И, видя такой настрой патронов из ЕС, уже сами украинцы начинают говорить о том, что «Украина вернется к переговорам, когда Кремль станет трезво смотреть на вещи и перестанет пьянеть от собственной пропаганды».

Послушаем идеолога Банковой Михаила Подоляка:

«Сегодняшние бесконечные предложения переговоров со стороны Российской Федерации — это не более чем попытка обмануть мир: создать впечатление готовности к диалогу, а затем вонзить нож в спину. Засесть на временно оккупированных территориях под временным перемирием, обустроить опорные пункты, накопить резервы и восстановить наступательный потенциал».

Украина же, по словам Подоляка, вернется за переговорный стол только «в правильный момент» и с «сильной переговорной позицией».

Нетрудно заметить, что в процитированном фрагменте Подоляк, мастерски ситуацию с ног на голову, предельно четко озвучил именно российские опасения насчет того, для чего на самом деле Украине нужны переговоры с перемириями.

Так что, скорее всего, речь идет об обмене иллюзии на иллюзию. Готовность ЕС сделать вид, что Украине когда-нибудь светит стать его членом, против готовности Зеленского изобразить на публику что-то такое, что могло бы быть истолковано европейскими медиа и общественным мнением как первые шаги на пути к миру. И поданное в таком качестве – стать приятным бонусом к политическому реноме Макрона, Шольца и Драги.

А уж выйдет из всего этого какой-то действительный толк или все закончится так же как и с минскими соглашениями – вопрос того же порядка, что и гадания на кофейной гуще о том, примут ли Украину в ЕС – даже в кандидатском статусе – и когда именно это произойдет.