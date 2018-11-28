«Базам США на Украине – быть!»

28.11.2018, Киев, Михаил Рябов

Объявленный в розыск в России киевский миллионер Геннадий Балашов распространил заявление о неизбежности размещения баз США на Украине.

«Отжав Крым, Путин дал повод Америке для целого ряда экономических санкций и размещения военных баз ближе к границам РФ: в Литве (уже сделано), Польше и Украине… О том, что Россия может нанести удар Украине, говорил ещё Жириновский. Но кто тогда мог предположить, что его неадекватная риторика окажется отражением государственной политики РФ… Кремлёвская Россия просто не оставляет США и Украине другого выбора!» – пишет Балашов.

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«Бюрократическая машина Америки выделяет на военно-промышленный комплекс, защиту и безопасность рекордные суммы денег. В 2018-м году военный бюджет США составил 700 миллиардов долларов США. Это на один годовой бюджет России больше, чем в прошлом году! Военный бюджет РФ в 2018-м году составил 46 миллиардов долларов. Если вы сравните эти две цифры, то увидите кремлёвский патриотический блеф, который они скармливают с ТВ-экранов своему населению. На сегодняшний день Путин оказался в западне», – уверяет киевский коммерсант.

«Двуполярного мира, о котором мечтает Путин, уже давно не существует. Доминирующая страна мира по экономике, вооружению, количеству состоятельных людей — это США, гигантское государство с населением в 325,7 миллионов человек, сейчас находится на этапе утверждения своего мирового господства», – продолжает он.

Балашов предлагает «исключить из статьи 17 Конституции Украины пункт 7, которым не допускается размещение на территории нашей страны военных баз других государств».

«И в срочном порядке провести необходимые переговоры с НАТО и США о размещении у себя военных баз. Это укрепит и украинскую, и европейскую безопасность. В течение пяти лет военные базы США и/или НАТО должны быть появиться на нашей территории. И даже если сейчас переговоры об этом не ведутся, то рано или поздно все необходимые юридические и дипломатические процедуры будут проведены», – заключает автор.

Напомним, что Балашов имеет недвижимость в престижном районе Киева – Липки и сдает ее в аренду. До конфликта 2014 года миллионер любил рассказывать, что среди его клиентов было множество граждан России, останавливающихся рядом с Киево-Печерской Лаврой.

Однако в 2014 году Балашов встал на сторону украинских нацистов.

10 марта 2014 года Балашов, выступая на Майдане в Киеве, публично призывал «стрелять в голову» русским с Георгиевскими ленточками на Украине. Кроме того, он призывал взорвать газопровод, обеспечивающий транзит российского газа в Европу.

После этого в России против Балашова было возбуждено уголовное дело по статьям, предусматривавшим наказание за публичные призывы к экстремизму, подстрекательство к убийству двух и более лиц, совершенные по мотивам политической и национальной ненависти или вражды.

Впоследствии Балашов призывал к реализации «Хорватского сценария», а также сделать Донбасс безлюдным – стимулировать отток населения.

На днях Балашов сделал противоположное заявление – он предложил заманивать ЛДНР обратно в состав Украины «любовью».