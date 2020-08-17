Беглый белоленточник Пономарев: «Жизнь при диктаторе Лукашенко лучше, чем в европейской Украине»

17.08.2020, Киев, Максим Карпенко

Качество жизни у простых белорусов сегодня выше, чем в соседней Украине.

Об этом в эфире интернет-канала «И грянул Грэм» заявил беглый российский экс-депутат Госдумы, белоленточник Илья Пономарев, перебравшийся на Украину.

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Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», Пономарев назвал белорусов людьми с наивысшим качеством жизни на всем постсоветском пространстве.

«Белоруссия на всем постсоветском пространстве имеет одно из самых высоких качеств жизни. Не уровень с точки зрения доходов каждого человека, выраженного в долларах, но качество жизни, то есть качество школ, качество поликлиник, качество больниц, дорог, уровня безработицы. В Белоруссии работают предприятия, нет олигархов, гораздо меньше уровень коррупции. То есть она выглядит очень прилично. Нет свободы, но этой свободой, собственно, люди расплачиваются за то, что нет такого безобразия, которое происходит в России.

Для многих белорусов же очень просто пересечь границу и в этом убедиться, все соседние области Российской Федерации – Псковская, Тверская, Смоленская – конечно их жители живут хуже, чем живут белорусы. И в Украине очень много людей, которые живут хуже, чем живут белорусы. Просто, даже это все равно надоедает за 26 лет. Это очень много, люди хотят перемен, они считают, что они достойны большего и это правда, страна не должна останавливаться, она должна развиваться», – заявил Пономарев.

Он утверждает, в озвученной им информации нет повода сомневаться, поскольку она подготовлена международными организациями.

«Это Всемирный банк или ООН, то есть это международный рейтинг, который показывает, что Белоруссия является лидером на постсоветском пространстве именно по показателям качества жизни. Еще раз скажу – не в абсолютных цифрах. Да, белорусы живут бедно с точки зрения средней зарплаты, потому многие ездят на заработки в ту же самую Россию, но тем не менее уровень их социальной защищенности, уровень социального расслоения, угроза потерять работу – это все намного лучше, чем у соседей…

Люди же выбирают из «меню», из того, что у них есть. Они сравнивают из того, что они видят перед своими глазами и сравнение, которое делает простой белорус с тем, как живут простые россияне и простые украинцы, они в пользу того, что происходит в Белоруссии. Поэтому он не хочет этого терять, и потому на многих выборах, которые происходили до того, тоже были массовые фальсификации и все прочее, но все-таки, большинство было склонно оставить Лукашенко во главе.

Сейчас, наверное, это впервые те выборы, на которых действительно Лукашенко потерял большинство поддержки граждан, но все равно оно достаточно значительное. Это, конечно, не 3 процента, как говорит белорусская оппозиция – это все равно между 30 и 40 [процентами] . У нас нет социологических опросов, которые могли бы говорить об этом со всей определенностью, но это все равно значимые величины», – резюмировал Пономарев.