Беглый казахский олигарх обещает «вооруженное сопротивление» контингенту ОДКБ

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После ввода российских миротворцев в Казахстан, в стране со временем начнёт накапливаться «потенциал сопротивления» из ранее аполитичных людей.

Об этом на YouTube-канале либерального «Форума свободной России» заявил бежавший на Запад экс-министр энергетики Казахстана, один из организаторов мятежа в Алма-Ате и других казахских городах, Мухтар Аблязов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда мы проводили агитацию по смене режима, мы шли из научных данных, что изменения, перемены обычно делает 3-5% населения… Мы вообще считали в реальности там достаточно 200-300 тысяч активных людей, и всё. Основная масса – аполитичны… Но после того, как произошла эта интервенция, наступит короткий период, когда те самые миллионы, которые сейчас пассивные, они осознают, что это им не нравится, оккупация им не нравится. И из этих миллионов какая-то часть отвалится и начнёт становиться активной. Кто-то начнёт сопротивляться с оружием в руках, кто-то найдёт другие способы сопротивления, но то, что количество политизированных людей станет во много раз больше – это факт. Поэтому потенциал сопротивления будет резко нарастать. Потому что если человек воспринимает, что те, кто у власти – предатели нации, то это начнёт консолидировать серьёзный слой людей, которые не захотят, чтобы это продолжалось», – рассказал Аблязов.

Напомним, Мухтар Аблязов ведет свою борьбу за власть из Киева, где он создал свой штаб для финансирования протестов. При этом сам экс-министр предпочитает жить во Франции.

В конце 90-х он был осуждён за кражи и превышение служебных полномочий на 6 лет, но под давлением Запада освобожден через год. Аблязов создал крупнейший в Казахстане банк АО «БанкТуранАлем» (БТА), откуда вывел через оффшоры и фиктивные кредиты по разным данным от 3,5 до 5 миллиардов долларов. По версии The Time он является «самым богатым в мире беглецом-мошенником, разыскивается в Казахстане, России и на Украине по обвинению в хищении пяти миллиардов долларов».

Был заочно осуждён в Казахстане за заказ на убийство своего бизнес-компаньона по банковскому бизнесу.