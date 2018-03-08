08.03.2018, Киев, Игорь Петров

1 631 просмотров

Беглый майданщик рассказал о коррупции СБУшника в Луганской администрации

Сотрудники украинской Луганской военно-гражданской администрации «крышуют» коррупционные схемы. Об этом в эфире телеканала «112» беглый майданщик Дмитрий Снегирев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В частности, он заявил, что Юрий Клименко, полковник СБУ, который сейчас является заместителем главы Луганской военно-гражданской администрации, покрывает контрабанду ювелирных изделий.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«По этому трафику золото как шло, так и идет. Речь идет о ювелирных изделиях завода «Агат», который расположен в городе Ровеньки, который фактически контролирует милиция Министерства госбезопасности ЛНР.

Трафик как существовал, так и существует.

Каким образом господин Клименко (глава Луганской администрации) до сих пор работает на этой должности? Я на этой неделе направлял два запроса по поводу того, что есть коррупционные схемы. Одна, на миллиард, – на строительстве ПС «Кременская», которая абсолютно не нужна. Второй – тендер на 120 млн на водоотлив на якобы подтопляемых шахтах. Это тоже абсолютно не нужно», – сказал майданщик.