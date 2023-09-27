Беглый российский либерал призывает США дать Украине все для разгрома России

Анатолий Лапин.  
27.09.2023 13:59
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина


Для США дешевле дать Украине все, что необходимо, включая дальнобойные ракеты, чем потом утилизировать эту технику и вооружение.

Об этом в эфире львовского телеканала «Захид. нет» заявил беглый российский либерал, бывший шахматист Гарри Каспаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Для США дешевле дать Украине все, что необходимо, включая дальнобойные ракеты, чем потом утилизировать...

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По мнению Каспарова, США придут к тому, чтобы предоставить Украине то, что ей нужно следующей весной, иначе президента США Джо Байдена ждут проблемы на грядущих выборах.

«Мы прекрасно понимаем – никаких оснований не давать Украине ракеты в полном объеме нет. Эти ракеты есть, более того, эти ракеты рано или поздно придется утилизировать, потому что их все равно где-то надо использовать. То есть платить за то, чтобы их размонтировать в итоге через несколько лет или сегодня дать Украине для решения военных задач, которые стоят перед ВСУ – это решение Байден принимает шаг за шагом.

Это же все проходили уже и с «Хаймарсами», и с танками, и с самолетами. Я думаю, что логика политическая в Америке диктует Байдену необходимость обеспечить Украину всем оружием для победы весной, потому что дальше идут президентские выборы и затяжная война будет играть против этой администрации», – заявил Каспаров.

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