Беглый зампред ЦБ РФ ответил на вопрос о конце России

24.05.2019, Вашингтон, Владимир Гладков

Российская экономика обладает достаточным запасом прочности, чтобы выдержать любые западные санкции, которые могут ударить, в первую очередь, по самой Европе.

Об этом в эфире YouTube-канала «KRYM – критическое мышление» заявил сбежавший в США российский либерал, экс-зампред ЦБ РФ Сергей Алексашенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никогда (не развалится – прим. ред.). Российская экономика гораздо более прочная, чем это кажется. Я вспоминаю последнюю мою встречу с Борисом Немцовым, это была середина октября 2014 года, как раз разгар кризиса, санкции введены, цена на нефть начинает падать, и Боря с присущим ему энтузиазмом говорит: «Сейчас цена на нефть упадет до 60 долларов, и российская экономика рухнет».

Я ему говорю: «Боря, этого не произойдет», и начинаю очень подробно объяснять, он сказал: «Алексашенко, ты ничего не понимаешь, давай поспорим, что нефть дойдет до 60 долларов и экономика рухнет». Через пару месяцев нефть дошла до 60 долларов и опустилась ниже. Надо отдать должное Борису, он мне позвонил и сказал: «Серега, ты был прав, она не рухнула, я ошибался». Это была иллюзия.

Я понимаю, что для многих украинских политиков это мечта, что Россия рухнет под тяжестью проблем, но, на самом деле, нужно понимать, что российская экономика примитивная, и поэтому устойчивая. Я очень часто использую образ «болото», к болоту можно по разному относиться, оно может цвести, может быть засушливым, там могут быть коряги, цветущие растения, но, в принципе, с ним ничего не происходит. Основа российской экономики – добыча и экспорт сырья, соответственно, 30% российского ВВП – это добыча сырья, его транспортировка и финансовые операции, связанные с обслуживанием этого сектора», – отметил он.

При этом, по мнению экономиста, ключевая страна Евросоюза в лице Германии не пойдет на ужесточение антироссийских санкций, так как находится в прямой энергетической зависимости от России.

«Газ – 30% европейского рынка. Что Европа будет делать без российского газа? Понятно, что для «Газпрома» это будет колоссальная технологическая проблема, потому что нужно будет законсервировать скважины, но я не очень понимаю, как Европа сможет свести свой энергобаланс.

То же самое с нефтью. Россия, хотим мы или не хотим, производит больше 10% мирового производства нефти – 11 миллионов баррелей при годовом производстве 95 миллионов баррелей, и при этом три четверти экспортирует, считай 7,5-8% мирового экспортного рынка нефти это Россия. Ну хорошо, 2-3% будет Китай забирать, с мирового рынка исчезнут 5% нефти. Это будет сильный удар, в первую очередь, по Европе.

Посмотри, как Европа сражается с Германией, которая говорит: «Для нас «Северный поток» выгоден. Что хотите делайте, а мы его построим и будем покупать этого газ, и на всех мы плевать хотели.

Поэтому, мне кажется, такой разговор о более жестких санкциях, я в них не верю», – резюмировал Алексашенко.

Напомним, ранее Сергей Алексашенко заявлял, что Берлин отказался пожертвовать собственными экономическими интересами ради европейского будущего Украины.