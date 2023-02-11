Беглый змагар: Украина должна заработать право на новое оружие, атаковав Мелитополь

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Наступление России на Донбассе будет сопровождаться ударами по транспортной инфраструктуре Украины.

Об этом в своем видеоблоге заявил бежавший в Киев белорусский политолог Игорь Тышкевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В тыловых районах Украины, а также за рубежом формируется не менее 10 бригад. Этим бригадам приходят вооружение, техника, боеприпасы. Они в массе своей идут из-за рубежа. Соответственно в интересах РФ нанести как можно больше ударов по транспортной инфраструктуре. Поэтому следующий набор целей – это будет железная дорога. Наступление продлится около месяца. Будут пытаться валить-валить-валить. До того момента, пока не выдохнутся. А там будет очередь Украины», – сказал Тышкевич.

По его мнению, от успеха украинского летнего контрнаступления на юге зависит, поставит ли Запад Киеву новое мощное оружие, которое позволит завершить войну в 2023 году.

«Если русские своим наступлением не добиваются большого успеха, а Украина, имея большие резервы, пробивается к Мелитополю, это возвышенность, с которой простреливается и Крым, и территория до Бердянска. Это ключ к юго-востоку Украины. Либо Украина выходит к Луганску. И то, и другое существенно ограничивает в возможностях маневра российскую группировку и наносит очень сильный репутационный удар по РФ и в военном, и в политическом смысле. Если Украина будет успешной, то партнеры Украины посчитают логичным резко усилить военную помощь стране, дабы не затягивать войну надолго. Надавали по щам русским – давайте, поможем еще больше, чтобы надавали окончательно и выбросили. Там уже будем договариваться», – сказал Тышкевич.

При другом сценарии даже успех российского наступления, по его мнению, не позволит завершить войну.

«Если будут успешны русские, такой вариант, тоже нельзя отбрасывать, тогда затягивание войны стопроцентное. Территориально линия обороны прогибается, собираются резервы и наносится контрудар. Сжавшаяся пружина будет разжиматься чуть попозже», – подбадривает бандеровцев змагар Тышкевич.