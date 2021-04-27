«Беларусь не Россия» – советник Тихановской заговорил словами Кучмы

27.04.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Белорусская политическая эмиграция старается не критиковать Россию, потому что боится отпугнуть часть своих сторонников.

Об этом в эфире меджлисовского телеканала АТР, вещающего из Киева, заявил советник самопровозглашенного «лидера белорусской нации» Светланы Тихановской Франак Вячорко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему мы про Россию говорим нейтрально. Потому что мы от нее никуда не денемся. В Белоруссии огромное количество людей, которые имеют там своих родных, которые туда ездят, которые там торгуют. Белорусская экономика абсолютно тотально зависима от российской.

Это может продолжаться и в будущем. И поэтому наша задача на данном этапе не превращать этот мирный протест, восстание народа против авторитаризма, в геополитическую конкуренцию. Как только начнется соревнование между Западом и Востоком, Беларусь просто будет поглощена и в этом контексте потеряется», – рассуждает Вячорко.

Он пожаловался на то, что с ним, белорусским оппозиционером, в Европе постоянно говорят про Россию.

«Вот сейчас, в Вене, как только начинаешь говорить про Беларусь, сразу спрашивают, а что Россия. И это немножко бесит. Потому что как только начинаешь говорить про Беларусь в контексте России, Беларусь исчезает из дискуссии. Мы хотим закрепить аксиому: Беларусь это не Россия», – резюмировал Вячорко.

По его словам, за объединение с Россией сейчас якобы выступают всего 4% белорусов и предрек, что «освобождение Беларуси будет крахом советской империи».