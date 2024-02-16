Белогоровка гораздо важнее удержания Авдеевки – полковник СБУ

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Киевские власти рискуют превратить тактическую неудачу потери Авдеевки в политическую катастрофу, если украинский гарнизон попадёт в котёл.

Об этом на канале «Да это так» заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если бы я принимал решения, я бы войска отвёл на заранее подготовленные позиции, они уже готовы, так называемая «линия Залужного». Сохранили бы солдат, выровняли линию боевого соприкосновения и усилили бы это направление. Но, как всегда, влезла политика в дела военные. Есть такая украинская игра – мы всё время наступаем на одни и те же грабли. Ситуация там очень серьёзная. Противник разрезал наш гарнизон на две части – северную и южную. Не знаю, какие задачи поставлены данной бригаде [брошенная на помощь 3-я штурмовая бригада, сформированная из боевиков нацистского полка «Азов» (запрещен в РФ)], в какой стороне наступает. Но по логике надо обойти с севера, если не с севера, то с обратной стороны и зайти в тыл российским войскам, чтобы их взять в окружение. Получится или нет – не знаю, потому что они тоже могут получить удар по флангам. Ситуация очень тяжёлая, и сейчас на этой неделе должно всё решиться», – сказал Стариков.

Он подчеркнул, что если случится котёл – будут политические последствия.

«Потеря этого участка ни к чему бы политическому не привела, а если произойдёт страшное, я даже боюсь слово называть, то может эта тактическая неудача на данном участке привести к политическим последствиям – Иловайск, Дебальцево, даже боюсь вслух произносить», – предостерёг эксперт.

Для сравнения он назвал политически целесообразный, по его мнению, населённый пункт.

«Мне сейчас скажут – Авдеевка это важно. Авдеевка и другие районы – это не очень важно. Важно в политическом плане – это Белогоровка, это между Харьковской и Луганской областью. Это единственный населённый пункт, который ещё под нашим контролем входит в состав Луганской области. Если он нами будет оставлен, то политически будет заявлено: «Территория Луганской Народной Республики освобождена!» Конституционная. Вот это будет политическое заявление. Вот за это надо драться, вот это правильно. А там [в Авдеевке] политически ничего не проводится», – объяснил Стариков.