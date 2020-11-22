Беломайдан Шредингера

22.11.2020, Москва, Елена Острякова

Протесты в Минске стали напоминать «кота Шредингера» из знаменитого мысленного эксперимента по квантовой физике, который одновременно жив и мертв.

Протесты сегодня продолжались. Небольшие колоны майданщиков бродили по белорусской столице, иногда по проезжей части, их подчас жестко с использованием спецсредств разгоняли правоохранители. Кое-где происходили стычки. Одна из групп устроила протестный хоровод у новогодней елки. То есть материал для репортажей в польских телеграм-каналах присутствовал.

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С другой стороны никакой возможности оценить количество протестующих нет. Нет масштабных манифестаций, людского моря, подкатывающего к президентскому дворцу. Исчезли креативные плакаты и инсталляции, даже националистических бело-красных флагов значительно меньше.

В любом случае, противникам майданов как и фанатам президента Белоруссии радоваться не приходится: раздробленный белорусский протест сможет в любой момент, как ртуть, собраться вновь, если обществу не будет предложен адекватный путь канализации активности. Предложенная Александром Лукашенко реформа конституции ширнармассы явно не увлекает.