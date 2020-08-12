Белоруссия провела три дня за великой китайской «огненной стеной»

12.08.2020, Москва, Елена Острякова

Официальные власти в Белоруссии отрицают, что блокировали интернет в течение трех дней бурных уличных протестов.

Министерство связи и президент Лукашенко объясняют обрыв коммуникаций ДДОС-атаками из-за рубежа.

Однако близкий к администрации президента политолог Алексей Дзермант признал: оппозицию сознательно отключали от соцсетей и мессенджеров.

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«Сработала тактика блокировки месенджеров. Хорошо просчитали психологию белорусов, особенно из числа креаклов. Это крайние индивидуалисты, без интернета у них слабые социальные связи и самоорганизация. Разительное отличие от цветных революций в арабских странах, когда отсутствие интернета как раз стимулировало выход на улицы», – написал Дзермант в своем телеграм-канале.

Он считает, что «белорусский опыт пресечения майдана будет очень востребован в будущем».

Российский политолог Марат Башаров считает, что опыт не вполне белорусский. Он полагает, что Александр Лукашенко активно перенимал у Китая методы борьбы не только с «коронапсихозом», но и с массовыми протестами, например в Гонконге.

«Лукашенко – первый в мире глава страны, подвергающейся цветной революции, который перешел на собственную систему связи, лишив своих военно-политических противников выхода в соцсети и мессенджеры. Говорят, что ему помогли в этом спецы из Китая. В итоге население реально черпает информацию только из официальных источников, а группы модераторов протеста остались без связи между собой (если только не сидят друг напротив друга на кухне) и заграничными координаторами. Есть возможность работать через посольства, но как в них войти-то? Везде наружка. Интересно уже только с точки зрения противодействия», – написал Баширов по итогам первого дня протестов.

Тем не менее, уже в понедельник точки доступа в сеть оппозиции были предоставлены то ли западными дипломатами, то ли еще кем-то. Потому что видеоролики стали активно пополнять польскую сетку «Телеграма», руководившую протестами из Варшавы.

Кстати о «Телеграмме», его владелец Павел Дуров принял активное участие в прорыве белорусского варианта китайского «файрвола» (система фильтрации содержимого интернета в КНР, проект «Золотой щит»).

«Мы включили наши инструменты антицензуры в Беларуси, чтобы Telegram оставался доступным для большинства пользователей там. Однако связь по-прежнему очень нестабильна, так как Интернет иногда в стране полностью отключается», – написал Дуров в своем «твиттере».

В итоге «Телеграм» работал, когда рухнули все остальные мессенджеры, и через него польские СМИ руководили массовкой в Минске. Как тут не сказать спасибо «Роскомнадзору», который в прошлом году натренировал мятежного Дурова преодолевать барьеры.

По словам специалиста IT Андрея Ланкина, прорвать «файервол» пытались и из Белоруссии при помощи ВПН, маскировки трафика и шлюзов на базе прокси-серверов. При этом все методы он называть отказался.

«Ключевая проблема была в ограничении доступа к внешнему сегменту сети интернет. Периодически возникали проблемы и с внутренним обменом трафиком. Основные участники этой операции – это Национальный центр обмена трафиком (аналог в России – биржа обмена трафиком), а также белорусская компании «Биклауд» и «Белтелеком».

Способы были различными: блокировка по портам, по адресам. Блокировались некоторые мобильные операторы, использовался метод глубокого пакетного анализа, которые применяются для цензурирования. Это вполне китайский сценарий», – сказал Ланкин в эфире телеканала «Дождь».

По его словам, многие белорусские айтишники за три дня блокировки уже успели перебраться на Украину и в Россию.

Однако есть и другие мнения. Вечером вторника в эфир того же «Дождя» дозвонился мужчина, представившийся Владимиром Сусловым, владельцем небольшой IT-компании в Лиде. Он оказался сторонником Лукашенко и поэтому отключение интернета не осуждает.

«У меня с интернетом проблем нет. Мы все настроили. Глушат, скорей всего, у нас, но я понимаю, почему. Я был в Киеве после Майдана и общался с тамошними людьми. Все были недовольны и этого не хотели. Поэтому, даже если у нас глушат интернет, я с какой-то стороны это поддержу», – сказал Суслов.