Белоруссия удерживает Польшу от переброски военных на Украину
Самая главная задача Белоруссии – создавать угрозу для Польши.
Об этом в интервью белорусскому информагентству заявил заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Польша имеет 4 боеспособных дивизии, и Белоруссия резко снижает масштаб действий Польши в конфликте на Украине. Нависая над Польшей, она заставляет поляков выделять подавляющее количество сил для сдерживания белорусского давления.
В этих условиях у них остаются контингенты в пределах 20 тысяч, которые они могли бы бросить на Украину. Это две полнокровных дивизии, но на фоне союзных войск России (70 тысяч) это немного. Тем более, что современного вооружения у поляков нет, Запад не дает», – сказал Сивков.
Если вдруг Запад начнет полномасшабное вторжение, выдвинется все силы Белоруссии и России, полагает эксперт. Однако сейчас, по его мнению, Запад не готов к таким действиям.
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