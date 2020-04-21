Белорусская армия заражается, но не сдается

21.04.2020, Москва, Елена Острякова

Четвертый случай заражения коронавирусом выявлен в вооруженных силах Белоруссии. На этот раз – у офицера в воинской части Слонима. Мужчина госпитализирован в Гродненскую областную инфекционную больницу. Его контакты изолированы на полигоне.

Об этом сообщает агентство «Минск-Новости», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации на 17 апреля) в белорусской армии были зафиксированы три случая заражения коронавирусом: у военнослужащего 72-го учебного центра в Печах и у двух солдат-срочников 83-го инженерно-аэродромного полка в Бобруйске. Их контакты также были помещены в палаточный лагерь на полигоне.

«Казалось бы, следовало ожидать первые заражения среди военнослужащих контрактной службы, но нет. Заболеваемость внебольничной пневмонией у срочников почти на порядок превышает заболеваемость контрактников. В последние десятилетия заболеваемость среди военнослужащих в 4-5 раз превышает показатели гражданского населения. Конечно, у пневмонии различные возбудители, но на фоне этих данных первые случаи COVID-19 именно среди срочников, а не контрактников, не выглядят столь удивительными», – написал в своем телеграм-канале белорусский военный обозреватель Егор Лебедок.

Есть основания предполагать, что к вспышке заражений в вооруженных силах готовились заранее (или она началась раньше?). За два до появления первого зараженного Совет министров Белоруссии издал постановление, запрещающее гражданам находиться на военных полигонах.

При этом белорусская армия продолжает готовиться к параду на 9 мая. Репетиции проходят в центре Минска. Белоруссия – единственная страна, которая до сих пор не отказалась от проведения массовых мероприятия на День Победы.

Петиция с требованием отменить парад, под которой поставили подписи 2,5 тыс граждан была передана в министерство обороны Белоруссии. В своем официальном ответе министр обороны Виктор Хренин заявил, что «складывающаяся в настоящий момент в Республике Беларусь эпидемиологическая обстановка позволяет Вооруженным Силам проводить плановые мероприятия боевой подготовки».

По его словам, военные парады – это «традиция, символизирующая готовность белорусского народа отстаивать национальные интересы государства».

«В ходе проведения тренировок личного состава к участию в военном параде, в том числе роты почетного караула комендантского батальона Минской военной комендатуры должностными лицами медицинской службы вооруженных сил выполняется комплекс противоэпидемиологических и лечебно-профилактических мероприятий», – говорится в ответе министра.

Как сообщает белорусское министерство обороны, с этой недели 170 военных специалистов-химиков и 60 единиц техники приступили к дезинфекции учреждений здравоохранения и объектов промышленности в Минске.

«Закуплены новые образцы вооружения, которые позволят более качественно решать те задачи по проведению обработки объектов министерства здравоохранения и объектов промышленности, которые находятся в нашем государстве. Будут использоваться и применяться штатные дезинфицирующие вещества, которые находятся в вооруженных силах. Подразделения готовы обрабатывать как внешние здания и сооружения, так и внутренние объекты, участки местности, дороги, а также технику», – сказал начальник войск РХБ защиты вооруженных сил Вячеслав Старков.

Отметим, что, смертность среди инфицированных коронавирусом в Белоруссии находится на низком уровне – 5 человек на миллион населения (в РФ – 3 человека). Мировым лидером по этому показателю является Бельгия – более 500 смертей на миллион жителей.