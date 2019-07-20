Белорусский грантоед предложил Союзный договор с бандеровской Украиной

20.07.2019, Москва, Елена Острякова

Белоруссия должна подписать с Украиной новое соглашение по типу Союзного договора с Россией, но при этом непременно оставаться независимым государством.

Об этом в эфире телеканала UATV заявил руководитель существующей на западные гранты белорусской организации «Говори правду» Андрей Дмитриев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Поскольку мы стремимся к тому, чтобы Украина и Беларусь развивались как независимые страны, поэтому нам нужно новое соглашение, в котором будет больше и про интеграцию экономик, и про социально-гуманитарную сферу. Здесь мы можем посмотреть и на наработки и Союзного государства. Там много социально-гуманитарных наработок: чтобы люди получали пенсии, чтобы могли свободно ездить друг к другу. Есть много вещей, которые мы можем сегодня развивать, и это будет сближать наши нации», – сказал Дмириев.

Он отметил, что Украина стремится в НАТО, но является внеблоковой, Белоруссия, напротив, «стремится к нейтралитету», но является членом ОДКБ.

Организация Дмитриева в Минске претендует на роль «системной оппозиции», ее представители имеют доступ в эфир ТВ.